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Українці стали частіше купувати нові вантажівки: у липні реєстрації зросли майже на 19%

вантажівка, водій
Нових вантажівок в Україні побільшало / Freepik

У липні 2026 року в Україні зареєстрували 1 949 вантажівок із повною масою понад 3,5 тонни. Це на 1,2% менше, ніж у червні, але на 24,7% більше, ніж у липні 2025 року. Водночас кількість реєстрацій нових вантажівок зросла на 18,8% за місяць і на 37,8% за рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Нові та вживані вантажівки

Нові вантажівки отримали 266 реєстрацій, або 13,6% ринку. Серед них 150 машин виготовили або переобладнали в Україні, ще 116 ввезли з-за кордону.

На внутрішні перепродажі припало 1 400 реєстрацій, або 71,8% ринку. Імпортованих вживаних вантажівок зареєстрували 283, або 14,5%.

Як зазначають аналітики, у липні ринок залишився одним із найбільших за останні 13 місяців. Більше реєстрацій було лише у травні — 2 026 та червні — 1 972.

Які вантажівки купують

У внутрішніх перепродажах найчастіше реєстрували:

  • Mercedes-Benz — 211; 
  • MAN — 186; 
  • ЗіЛ — 184; 
  • ГАЗ — 125; 
  • КамАЗ — 121.

Серед імпортованих вживаних лідирували:

  • Mercedes-Benz — 98; 
  • MAN — 80; 
  • DAF — 24; 
  • Volvo — 15; 
  • Iveco — 13.

Серед нових вантажівок найбільше реєстрацій мали:

  • Mercedes-Benz — 30; 
  • InterCargoTruck — 27; 
  • Sinotruk — 21; 
  • MAN — 17; 
  • СКС — 16.

Вік вантажівок

Середній вік машин у внутрішніх перепродажах становив 24,5 року, медіанний — 23 роки. В імпортованих вживаних вантажівок ці показники становили 9,7 та 10 років.

Водночас 846 внутрішніх перепродажів припали на вантажівки віком понад 21 рік. Це 60,4% сегмента. Серед імпортованих вживаних таких машин було лише 1 — 0,4%.

Отже, основний обсяг внутрішнього ринку припадає на стару техніку, тоді як імпорт вживаних вантажівок поповнює автопарк молодшими машинами.

Нагадаємо, у червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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