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Українці стали частіше купувати нові вантажівки: у липні реєстрації зросли майже на 19%
У липні 2026 року в Україні зареєстрували 1 949 вантажівок із повною масою понад 3,5 тонни. Це на 1,2% менше, ніж у червні, але на 24,7% більше, ніж у липні 2025 року. Водночас кількість реєстрацій нових вантажівок зросла на 18,8% за місяць і на 37,8% за рік.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Нові та вживані вантажівки
Нові вантажівки отримали 266 реєстрацій, або 13,6% ринку. Серед них 150 машин виготовили або переобладнали в Україні, ще 116 ввезли з-за кордону.
На внутрішні перепродажі припало 1 400 реєстрацій, або 71,8% ринку. Імпортованих вживаних вантажівок зареєстрували 283, або 14,5%.
Як зазначають аналітики, у липні ринок залишився одним із найбільших за останні 13 місяців. Більше реєстрацій було лише у травні — 2 026 та червні — 1 972.
Які вантажівки купують
У внутрішніх перепродажах найчастіше реєстрували:
- Mercedes-Benz — 211;
- MAN — 186;
- ЗіЛ — 184;
- ГАЗ — 125;
- КамАЗ — 121.
Серед імпортованих вживаних лідирували:
- Mercedes-Benz — 98;
- MAN — 80;
- DAF — 24;
- Volvo — 15;
- Iveco — 13.
Серед нових вантажівок найбільше реєстрацій мали:
- Mercedes-Benz — 30;
- InterCargoTruck — 27;
- Sinotruk — 21;
- MAN — 17;
- СКС — 16.
Вік вантажівок
Середній вік машин у внутрішніх перепродажах становив 24,5 року, медіанний — 23 роки. В імпортованих вживаних вантажівок ці показники становили 9,7 та 10 років.
Водночас 846 внутрішніх перепродажів припали на вантажівки віком понад 21 рік. Це 60,4% сегмента. Серед імпортованих вживаних таких машин було лише 1 — 0,4%.
Отже, основний обсяг внутрішнього ринку припадає на стару техніку, тоді як імпорт вживаних вантажівок поповнює автопарк молодшими машинами.
Нагадаємо, у червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.