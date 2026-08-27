Українці стали частіше купувати нові вантажівки: у липні реєстрації зросли майже на 19%

У липні 2026 року в Україні зареєстрували 1 949 вантажівок із повною масою понад 3,5 тонни. Це на 1,2% менше, ніж у червні, але на 24,7% більше, ніж у липні 2025 року. Водночас кількість реєстрацій нових вантажівок зросла на 18,8% за місяць і на 37,8% за рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Нові та вживані вантажівки

Нові вантажівки отримали 266 реєстрацій, або 13,6% ринку. Серед них 150 машин виготовили або переобладнали в Україні, ще 116 ввезли з-за кордону.

На внутрішні перепродажі припало 1 400 реєстрацій, або 71,8% ринку. Імпортованих вживаних вантажівок зареєстрували 283, або 14,5%.

Як зазначають аналітики, у липні ринок залишився одним із найбільших за останні 13 місяців. Більше реєстрацій було лише у травні — 2 026 та червні — 1 972.

Які вантажівки купують

У внутрішніх перепродажах найчастіше реєстрували:

Mercedes-Benz — 211;

MAN — 186;

ЗіЛ — 184;

ГАЗ — 125;

КамАЗ — 121.

Серед імпортованих вживаних лідирували:

Mercedes-Benz — 98;

MAN — 80;

DAF — 24;

Volvo — 15;

Iveco — 13.

Серед нових вантажівок найбільше реєстрацій мали:

Mercedes-Benz — 30;

InterCargoTruck — 27;

Sinotruk — 21;

MAN — 17;

СКС — 16.

Вік вантажівок

Середній вік машин у внутрішніх перепродажах становив 24,5 року, медіанний — 23 роки. В імпортованих вживаних вантажівок ці показники становили 9,7 та 10 років.

Водночас 846 внутрішніх перепродажів припали на вантажівки віком понад 21 рік. Це 60,4% сегмента. Серед імпортованих вживаних таких машин було лише 1 — 0,4%.

Отже, основний обсяг внутрішнього ринку припадає на стару техніку, тоді як імпорт вживаних вантажівок поповнює автопарк молодшими машинами.

Нагадаємо, у червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.