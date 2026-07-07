Продажі нових вантажівок в Україні злетіли на понад 40%: хто став лідером

У червні український ринок нових комерційних автомобілів продемонстрував суттєве зростання. За місяць було реалізовано 1206 вантажівок і спецавтомобілів, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Укравтопрому.

Українці купують нові вантажівки

Порівняно з травнем обсяги продажів збільшилися на 17%, а у річному вимірі попит зріс одразу на 41%.

Загалом від початку 2026 року український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнився 6271 новою машиною. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідером ринку нових комерційних автомобілів за підсумками червня стала Renault, дилери якої реалізували 247 автомобілів. Другу сходинку рейтингу посіла Citroen із результатом 112 проданих авто, третю - Fiat (100 одиниць).

До п'ятірки найпопулярніших брендів також увійшли Volkswagen, продажі якого становили 84 автомобілі, та Peugeot із показником 74 реалізовані машини.

Нагадаємо, попри війну та економічну невизначеність, український бізнес у 2026 році активніше оновлює корпоративний транспорт. Однак це стосується насамперед вантажівок та автобусів — сегмент легкових авто досі не повернувся до довоєнних показників.