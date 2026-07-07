Продажи новых грузовиков в Украине взлетели более чем на 40%: кто стал лидером

В июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укравтопрома".

Украинцы покупают новые грузовики

По сравнению с маем объемы продаж увеличились на 17%, а в годовом исчислении спрос вырос сразу на 41%.

В общей сложности с начала 2026 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 6271 новой машиной. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидером рынка новых коммерческих автомобилей по итогам июня стала Renault, дилеры которой реализовали 247 автомобилей. Вторую строчку рейтинга заняла Citroen с результатом 112 проданных авто, третью – Fiat (100 единиц).

В пятерку самых популярных брендов также вошли Volkswagen, продажи которого составляли 84 автомобиля, и Peugeot с показателем 74 реализуемых машин.

Напомним, несмотря на войну и экономическую неопределенность, украинский бизнес в 2026 году активнее обновляет корпоративный транспорт. Однако это касается, прежде всего, грузовиков и автобусов — сегмент легковых авто до сих пор не вернулся к довоенным показателям.