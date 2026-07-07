Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,01

EUR

50,87

--0,15

Наличный курс:

USD

44,65

44,55

EUR

51,35

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи новых грузовиков в Украине взлетели более чем на 40%: кто стал лидером

ватнаживки, транспорт
В Украине резко возрос спрос на новые грузовики и спецтехнику / Freepik

В июне украинский рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал существенный рост. За месяц было реализовано 1206 грузовиков и спецавтомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укравтопрома".

Украинцы покупают новые грузовики

По сравнению с маем объемы продаж увеличились на 17%, а в годовом исчислении спрос вырос сразу на 41%.

В общей сложности с начала 2026 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 6271 новой машиной. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Лидером рынка новых коммерческих автомобилей по итогам июня стала Renault, дилеры которой реализовали 247 автомобилей. Вторую строчку рейтинга заняла Citroen с результатом 112 проданных авто, третью – Fiat (100 единиц).

В пятерку самых популярных брендов также вошли Volkswagen, продажи которого составляли 84 автомобиля, и Peugeot с показателем 74 реализуемых машин.

Напомним, несмотря на войну и экономическую неопределенность, украинский бизнес в 2026 году активнее обновляет корпоративный транспорт. Однако это касается, прежде всего, грузовиков и автобусов — сегмент легковых авто до сих пор не вернулся к довоенным показателям.

Автор:
Ольга Опенько