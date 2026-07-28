Техногиганту грозят иски на $10 миллиардов после рекордного штрафа от Еврокомиссии

Американской корпорации Alphabet, владелец Google, грозит новая волна судебных тяжб в Европе на сумму до 10 миллиардов долларов. Конкуренты массово требуют компенсаций после того, как Еврокомиссия вынесла первое решение против компании по новому Закону ЕС о цифровых рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Катализатором новой волны судебных разбирательств стал штраф в размере $1 млрд за продвижение собственных сервисов и ограничение возможностей разработчиков приложений направлять пользователей на более дешевые альтернативы вне магазина Google Play.

В настоящее время компании из разных стран Европы готовят или уже подали иски, требуя компенсации как за нарушение норм DMA, так и за злоупотребление монопольным положением в предыдущие годы:

Германия: Берлинский суд уже присудил сервису сравнения цен Idealo €465 млн ($528,9 млн) компенсации — это самая большая сумма возмещения за антимонопольные нарушения, когда-то назначенная судом в стране.

Берлинский суд уже присудил сервису сравнения цен Idealo €465 млн ($528,9 млн) компенсации — это самая большая сумма возмещения за антимонопольные нарушения, когда-то назначенная судом в стране. Великобритания: сервис Kelkoo и основатели Foundem продолжают многомиллиардные судебные процессы.

Швеция: компания PriceRunner выиграла в Стокгольмском суде решение на $1,97 млрд вместе с процентами.

Италия: группа Moltiply Group (владелец Trovaprezzi.it) требует через суд €2,97 млрд.

Нидерланды: финансовая юридическая фирма LitFin поддерживает две группы истцов в Амстердаме с требованиями более чем на $1 млрд.

В самом Google все обвинения отвергают, заявляя, что истцы просто ищут легкие выплаты вместо того, чтобы инвестировать в собственные продукты.

В то же время, новые финансовые претензии появились в сложный для корпорации период, когда затраты на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта привели к отрицательному свободному денежному потоку во втором квартале.

Напомним, Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард евро за нарушение Закона о цифровых рынках, обвинив компанию в предоставлении приоритета собственным сервисам и ограничении конкуренции.