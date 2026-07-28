Техногіганту загрожують позови на $10 мільярдів після рекордного штрафу від Єврокомісії

Американській корпорації Alphabet, власник Google, загрожує нова хвиля судових позовів у Європі на суму до 10 мільярдів доларів. Конкуренти масово вимагають компенсацій після того, як Єврокомісія винесла перше рішення проти компанії за новим Законом ЄС про цифрові ринки.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Reuters.

Каталізатором нової хвилі судових розглядів став штраф у розмірі $1 млрд за просування власних сервісів та обмеження можливостей розробників додатків спрямовувати користувачів на дешевші альтернативи поза магазином Google Play.

Наразі компанії із різних країн Європи готують або вже подали позови, вимагаючи компенсації як за порушення норм DMA, так і за зловживання монопольним становищем у попередні роки:

Німеччина: Берлінський суд уже присудив сервісу порівняння цін Idealo €465 млн ($528,9 млн) компенсації — це найбільша сума відшкодування за антимонопольні порушення, колись призначена судом у країні.

Берлінський суд уже присудив сервісу порівняння цін Idealo €465 млн ($528,9 млн) компенсації — це найбільша сума відшкодування за антимонопольні порушення, колись призначена судом у країні. Велика Британія: сервіс Kelkoo та зановники Foundem продовжують багатомільярдні судові процеси.

Швеція: компанія PriceRunner виграла у Стокгольмському суді рішення на $1,97 млрд разом із відсотками.

Італія: група Moltiply Group (власник Trovaprezzi.it) вимагає через суд €2,97 млрд.

Нідерланди: фінансова юридична фірма LitFin підтримує дві групи позивачів в Амстердамі із вимогами на понад $1 млрд.

У самому Google всі звинувачення відкидають, заявляючи, що позивачі просто шукають легких виплат замість того, щоб інвестувати у власні продукти.

Водночас нові фінансові претензії з'явилися у складний для корпорації період, коли витрати на розбудову інфраструктури штучного інтелекту призвели до від'ємного вільного грошового потоку у другому кварталі.

Нагадаємо, Єврокомісія оштрафувала Google майже на мільярд євро за порушення Закону про цифрові ринки, звинувативши компанію у наданні пріоритету власним сервісам та обмеженні конкуренції.