Перші родини завершили будівництво будинків на власній землі за програмою "єВідновлення"

Перші родини завершили будівництво приватних будинків на власній землі за програмою "єВідновлення" в Київській та Харківській областях. Сума наданих компенсацій на ці п'ять об'єктів становить 12,2 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

Загалом з квітня 2025 року погоджено 1 185 грошових компенсацій. Середній розмір допомоги становить 2,2 млн грн.

Динаміка виплат

Фінансування відбувається у два етапи:

820 родин отримали перший транш на загальну суму 983,7 млн грн;

432 родини отримали другий транш на загальну суму 543,6 млн грн.

Найбільшу кількість компенсацій на відбудову затверджено в таких областях:

Київська область — 544 компенсації на 1,5 млрд грн;

Чернігівська область — 148 компенсацій на 281,8 млн грн;

Харківська область — 49 компенсацій на 107,4 млн грн.

Також виплати призначено власникам майна у Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Дніпропетровській, Сумській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Донецькій, Черкаській та Запорізькій областях.

О тримання коштів та вимоги

Власники зруйнованого житла можуть обрати житловий сертифікат або кошти на будівництво на власній ділянці. Ділянка може розташовуватися в будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій.

Для отримання виплати необхідно:

подати заяву через застосунок "Дія";

припинити право власності на знищений будинок (право на землю зберігається);

подати повідомлення про початок будівельних робіт у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Кошти зараховуються двома траншами по 50% на спеціальну картку "єВідновлення". Другий транш перераховується після подання проміжного звіту про виконання робіт. Гроші можна витрачати виключно на будівельні матеріали та послуги підрядників, які є учасниками програми.

Нагадаємо, станом на червень 2026 року за програмою "єВідновлення" фінансову допомогу для проведення ремонтів або купівлі нових осель отримали вже 206 447 українських родин на загальну суму 103,9 мільярда гривень.