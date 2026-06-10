Програма "єВідновлення" за три роки виплатила українцям понад 100 мільярдів гривень

Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене внаслідок російської агресії житло “єВідновлення” активно продовжує роботу. Станом на червень 2026 року фінансову допомогу для проведення ремонтів або купівлі нових осель отримали вже 206 447 українських родин на загальну суму 103,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба наголосив, що попит на компенсації залишається дуже високим. Наразі одним із головних пріоритетів уряду на конференції Ukraine Recovery Conference є розширення міжнародної підтримки та залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення стабільної і безперервної роботи “єВідновлення”.

Результати виплат за пошкоджене та зруйноване майно

За три роки дії програми українці подали сотні тисяч заяв, які наразі розподілені за кількома ключовими напрямами фінансування:

Ремонт пошкодженого житла: виплати отримали понад 138 тисяч родин на загальну суму 13,6 мільярда гривень. Середня сума компенсації за дрібний ремонт (категорія А) склала 70 000 гривень, а за капітальні роботи (категорія В) — 341 200 гривень. Загалом у цій категорії зареєстровано понад 223 тисячі заяв. Ці компенсації виплачуються в межах проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей".

Житлові сертифікати за знищене майно: майже 65 тисяч родин отримали сертифікати на суму 85,2 мільярда гривень із 149 тисяч поданих заяв. Нові оселі за ці кошти вже встигли придбати майже 33 тисячі сімей, серед яких понад 11 тисяч є внутрішньо переміщеними особами. На початку 2025 року уряд окремо перерозподілив на фінансування ВПО 15 мільярда гривень.

Відбудова на власній ділянці: цей напрям стартував на початку 2025 року. Кошти першого траншу вже отримали 810 родин на суму 972,5 мільйона гривень, а 372 родини вже забрали гроші другого траншу на суму 476 мільйонів гривень. Фінансування здійснюється в межах проєкту "HOME", який підтримує Банк розвитку Ради Європи.

Окремим важливим етапом розвитку програми стало запровадження з 1 грудня 2025 року спеціального компоненту "Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій". На першому етапі він охоплює переселенців із ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Ці громадяни можуть отримати житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень для купівлі нерухомості.

Наразі місцеві комісії погодили 3 296 таких заявок на загальну суму 6,59 мільярда гривень, а 1 858 родин уже придбали нові домівки за цими ваучерами. Загалом за цим напрямом надійшло понад 41 тисяча заяв, з яких понад 32 тисячі вже офіційно затверджені.

Технічну реалізацію сервісу та Реєстру пошкодженого і знищеного майна забезпечують Міністерство відновлення та Мінцифри в межах проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості", що виконується Фондом Євразія за фінансування UK Dev та за партнерства Фонду Східна Європа.

Нагадаємо, майже 1000 родин з ТОТ придбали нові домівки за програмою "єВідновлення". Українські переселенці змогли купити квартири за новим компонентом програми, який дозволяє внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій купувати нове житло, а на цей напрям із державного бюджету виділили 6,6 млрд грн.