Программа "єВідновлення" за три года выплатила украинцам более 100 миллиардов гривен

Государственная программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное вследствие российской агрессии жилье "єВідновлення" активно продолжает работу. По состоянию на июнь 2026 финансовую помощь для проведения ремонтов или покупки новых домов получили уже 206 447 украинских семей на общую сумму 103,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что спрос на компенсации остается очень высоким. В настоящее время одним из главных приоритетов правительства на конференции Ukraine Recovery Conference является расширение международной поддержки и привлечение дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения стабильной и непрерывной работы "єВідновлення".

Результаты выплат за поврежденное и разрушенное имущество

За три года действия программы украинцы подали сотни тысяч заявлений, которые распределены по нескольким ключевым направлениям финансирования:

Ремонт поврежденного жилья: выплаты получили более 138 тысяч семей на общую сумму 13,6 миллиарда гривен. Средняя сумма компенсации за мелкий ремонт (категория А) составила 70 000 гривен, а за капитальные работы (категория В) – 341 200 гривен. Всего в этой категории зарегистрировано более 223 тысяч заявлений. Эти компенсации выплачиваются в рамках проекта Всемирного банка "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей".

Жилищные сертификаты за уничтоженное имущество: почти 65 тысяч семей получили сертификаты на сумму 85,2 миллиарда гривен из 149 тысяч поданных заявлений. Новые дома за эти средства уже успели приобрести почти 33 тысяч семей, среди которых более 11 тысяч являются внутренне перемещенными лицами. В начале 2025 года правительство отдельно перераспределило на финансирование ВПЛ 15 миллиарда гривен.

Восстановление на собственном участке: это направление стартовало в начале 2025 года. Средства первого транша уже получили 810 семей на сумму 972,5 миллионов гривен, а 372 семьи уже забрали деньги второго транша на сумму 476 миллионов гривен. Финансирование осуществляется в рамках проекта "HOME", поддерживаемого Банком развития Совета Европы.

Отдельным важным этапом развития программы стало введение с 1 декабря 2025 специального компонента "Жилье для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий". На первом этапе он охватывает переселенцев из ТОТ, имеющих статус участника боевых действий или инвалидность в результате войны. Эти граждане могут получить жилищный ваучер на сумму 2 миллиона гривен для покупки недвижимости.

Местные комиссии согласовали 3 296 таких заявок на общую сумму 6,59 миллиарда гривен, а 1 858 семей уже приобрели новые дома по этим ваучерам. В целом по этому направлению поступило более 41 тысячи заявлений, из которых более 32 тысяч уже официально утверждены.

Техническую реализацию сервиса и Реестра поврежденного и уничтоженного имущества обеспечивают Министерство восстановления и Минцифры в рамках проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности", выполняемого Фондом Евразия за финансирование UK Dev и партнерства Фонда Восточная Европа.

Напомним, почти 1000 семей из ТОТ приобрели новые дома по программе "єВідновлення". Украинские переселенцы смогли купить квартиры по новому компоненту программы, позволяющему внутренне перемещенным лицам с временно оккупированных территорий покупать новое жилье, а на это направление из государственного бюджета выделили 6,6 млрд грн.