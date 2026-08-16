Удар российского дрона разрушил отделение "Новой почты" в Краматорске: погиб работник

В результате вражеской атаки беспилотника на гражданскую инфраструктуру города Краматорск Донецкой области было разрушено отделение №3 компании "Новая почта". Во время удара погиб один сотрудник, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление компании.

Пострадавшими работниками заботятся врачи. Компания находится на постоянной связи с родными погибшего и пострадавших и оказывает необходимую помощь и поддержку.

На месте удара идет ликвидация последствий. Точные масштабы повреждения грузов устанавливают, в то же время, компания гарантирует выплату компенсаций клиентам по объявленной ценности уничтоженных отправлений.

Для минимизации возможных задержек в доставке уже задействованы резервные логистические маршруты.

Системные удары РФ по инфраструктуре "Новой почты"

Напомним, в Киеве уничтожен сортировочный центр "Новой почты", где погибли три человека. В ночь на 5 августа в результате массированной атаки пострадали еще восемь человек, а компания объявила о компенсации стоимости поврежденных посылок.

Кроме того, сообщалось, что кафиры уничтожили грузовое отделение "Новой почты" в Прилуках Черниговской области во время удара вечером 3 августа.

Также в результате российской атаки был разрушен терминал "Новой почты" на Харьковщине. Объект потерпел разрушения из-за двух прямых попаданий вражеских средств поражения.