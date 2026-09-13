В США вынесут на голосование 100% пошлины для покупателей российской нефти

Палата представителей США на следующей неделе должна проголосовать за законопроект об ужесточении санкций против России, который позволит президенту Дональду Трампу вводить 100% пошлины против крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, помогающих обходить энергетические санкции.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

Сенат США одобрил законопроект подавляющим большинством голосов в прошлом месяце. Теперь документ планируют вынести на рассмотрение Палаты представителей по процедуре, предусматривающей принятие простым большинством голосов.

Законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, позволяет президенту применять 100-процентные тарифы против пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа. Такие же меры могут применяться к пяти крупнейшим странам, которые помогают России обходить санкции в энергетической сфере.

Среди самых крупных покупателей российских энергоресурсов Bloomberg называет Китай, Индию и Турцию.

В то же время, законопроект столкнулся с сопротивлением в Палате представителей. Часть законодателей опасается, что документ еще больше расширит тарифные полномочия Трампа и может привести к росту мировых цен на нефть.

Против тарифного механизма также выступают американские бизнес-объединения, в частности, Торговая палата США. Они призывают Конгресс убрать из документа дополнительные тарифные полномочия и сосредоточиться на адресных санкциях, борьбе с их обходом и дипломатическом давлении на покупателей российских энергоносителей.

Несмотря на эти возражения, руководство Палаты представителей решило продолжить работу над документом. Законопроект имеет двухпартийную поддержку и поддержку Белого дома.

Напомним, в начале сентября принятие этого законопроекта оказалось под угрозой. В Палате представителей опасались, что 100% вторичные пошлины против покупателей российских энергоносителей могут подтолкнуть мировые цены на нефть вверх.