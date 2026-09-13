У США винесуть на голосування 100% мита для покупців російської нафти

Палата представників США наступного тижня має проголосувати за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який дозволить президенту Дональду Трампу запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти й газу та країн, які допомагають обходити енергетичні санкції.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Сенат США схвалив законопроєкт переважною більшістю голосів минулого місяця. Тепер документ планують винести на розгляд Палати представників за процедурою, яка передбачає ухвалення простою більшістю голосів.

Законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, дозволяє президенту застосовувати 100-відсоткові тарифи проти п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу. Такі ж заходи можуть застосовуватися до п'яти найбільших країн, які допомагають Росії обходити санкції в енергетичній сфері.

Серед найбільших покупців російських енергоресурсів Bloomberg називає Китай, Індію та Туреччину.

Водночас законопроєкт зіткнувся з опором у Палаті представників. Частина законодавців побоюється, що документ ще більше розширить тарифні повноваження Трампа та може спричинити зростання світових цін на нафту.

Проти тарифного механізму також виступають американські бізнес-об'єднання, зокрема Торгова палата США. Вони закликають Конгрес прибрати з документа додаткові тарифні повноваження та зосередитися на адресних санкціях, боротьбі з їх обходом і дипломатичному тиску на покупців російських енергоносіїв.

Попри ці заперечення, керівництво Палати представників вирішило продовжити роботу над документом. Законопроєкт має двопартійну підтримку та підтримку Білого дому.

Нагадаємо, на початку вересня ухвалення цього законопроєкту опинилося під загрозою. У Палаті представників побоювалися, що 100-відсоткові вторинні мита проти покупців російських енергоносіїв можуть підштовхнути світові ціни на нафту вгору.