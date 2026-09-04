Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії передумали ухвалювати: у чому причина

Законопроєкт про санкції проти Росії, який лише минулого місяця був прийнятий Сенатом США переважною більшістю голосів, стикається з дедалі більшим опором у Палаті представників і, швидше за все, залишиться заблокованим як мінімум до листопадових виборів у Конгрес США.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Законодавці побоюються, що документ розширить митні повноваження президента Дональда Трампа та призведе до зростання цін на нафту.

Зростання занепокоєння як серед демократів, так і серед республіканців стало перемогою для роздрібної галузі та впливового бізнес-об'єднання Торгової палати США, які попереджають, що законопроєкт може надати адміністрації Трампа нове юридичне обґрунтування для запровадження масштабних мит.

Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем — послідовний прихильник України — дозволить Трампу вводити 100% мита проти п'яти найбільших покупців російської нафти і природного газу, а також п'яти країн, які найбільше допомагають Росії в обході енергетичних санкцій. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон у четвер висловив сумнів, що законопроєкт про санкції винесуть на голосування до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

За його словами, однією з причин є те, що протягом наступних двох місяців законодавці планують працювати у Вашингтоні лише кілька днів.

Крім того Джонсон заявив, що демократи та республіканці у Палаті представників також мають застереження.

"Ми всі вважаємо, що проти Росії потрібно запроваджувати санкції, але якщо ви ухвалюєте закон, потрібно знайти правильне формулювання. Ми намагаємося все це опрацювати й переконатися, що отримаємо документ, який зможе пройти голосування", — сказав він журналістам у четвер.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст заявив, що законопроєкт оцінюють, зокрема, з огляду на його можливий вплив на ціни на паливо, адже ухвалення документа змусить Індію та інших покупців російської нафти шукати нафту в інших країнах, це може підштовхнути ціни вгору.

Демократи, зі свого боку, побоюються, що Трамп використає закон як нове юридичне обґрунтування для масштабного запровадження мит, тоді як його чинні мита вже оскаржуються в судах.

Конгресмен Грегорі Мікс, провідний демократ у комітеті Палати представників із закордонних справ, заявив, що не може підтримати законопроєкт, який надасть президенту тарифні повноваження, яких у нього немає.

Він також розкритикував положення ухваленого Сенатом документа, яке дозволяє Трампу відмовлятися від застосування санкцій, заявивши, що це послаблює законопроєкт.

Інший демократ із комітету, конгресмен Бред Шнайдер, також заявив, що положення про мита для нього є неприйнятним:

"Я не готовий надавати будь-якому президенту, а особливо цьому президенту, ще більше необмежених повноважень щодо мит", — сказав він.

Раніше один з авторів законопроєкту сенатор Річард Блюменталь заявляв, що законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії буде ухвалений у вересні.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Документ передбачає посилення економічного тиску на країни, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

Документ передбачає можливість запровадження президентом США 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед це стосується найбільших імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. Окрім цього, законопроєкт спрямований на посилення тиску на "тіньовий флот" Росії.

Законопроєкт про "пекельні"санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.