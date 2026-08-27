Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії ухвалять у Палаті представників у вересні

Сенатор Річард Блюменталь сподівається, що законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії буде ухвалений у вересні, адже документ має потужну підтримку республіканців у Палаті представників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Блюменталь, який є співавтором законопроєкту разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом, розповів, що після схвалення документа Сенатом, він планує подвоїти зусилля, аби забезпечити його підтримку в Палаті представників.

"Сподіваюся, це станеться у вересні. Палата представників повертається до роботи у вересні, і я тісно спілкуюся з її керівництвом", – заявив сенатор.

Він переконаний, що цей закон стане "потужним ударом" по спробах президента РФ Володимира Путіна фінансувати війну в Україні.

"Путін розуміє лише силу. А законопроект про санкції проти Росії - це кувалда, яка може мати ту силу, яку розуміє Путін", - наголосив Блюменталь.

Хоча демократи загалом підтримують санкції, деякі з них висловили побоювання, що це надасть президенту США Дональду Трампу свободу дій для запровадження додаткових мит, зокрема щодо союзників США.

Блюменталь зазначив, що винятки, передбачені в законопроєкті, позбавлять європейських союзників від введення мит, що розвіє побоювання, висловлені деякими демократами.

Сенатор заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського чинити тиск на членів Палати представників, щоб ті підтримали ухвалення законопроєкту. Зеленський зустрівся з кількома сенаторами у Вашингтоні перед голосуванням щодо законопроєкту, яке відбулося в день похорону Ліндсі Грема.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. За проголосували 86 сенаторів, проти – 11. Документ передбачає посилення економічного тиску на країни, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

Документ передбачає можливість запровадження президентом США 100-відсоткових вторинних мит проти країн, які продовжують купувати російські нафту та газ. Насамперед це стосується найбільших імпортерів російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії. Окрім цього, законопроєкт спрямований на посилення тиску на "тіньовий флот" Росії.

Законопроєкт про "пекельні"санкції проти РФ

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про вторинні санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Ще наприкінці минулого року до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Пакет санкцій відкриє Трампу шлях до введення високих мит на імпорт з країн, які купують російську нафту, уран та природний газ, з метою подальшого ослаблення Москви на тлі її війни з Україною.

Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.