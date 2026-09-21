Індія шукає альтернативу російській нафті через загрозу нових мит США – Вloomberg

Індія, третій за величиною покупець сирої нафти у світі, придбала понад половину свого імпорту з Росії протягом останніх місяців через високі ціни та перебої на Близькому Сході. Однак за останні дні переробники почали шукати альтернативні вантажі на тлі загроз санкції США.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg, з посиланням на власні джерела.

Новий закон США надає президенту право запроваджувати тарифи проти країн, які купують російську нафту, а ставки можуть сягати 100%. До цього списку входить Індія.

Падіння імпорту

Імпорт з Росії вже зменшився і може становити в середньому близько 1,9 мільйона барелів на день у вересні, що є найнижчим показником з квітня. Як зазначають аналітики, замінити російські вантажі індійським заводам буде складно через обсяги та високі ціни. Наприкінці минулого тижня російська нафта Urals коштувала близько $133 за барель, тоді як близькосхідні сорти Oman та Murban виявилися дорожчими.

Проблеми з ринком та новими контрактами

Індії потрібно більше нафти через будівництво нового НПЗ у Раджастані та розширення існуючих заводів, що збільшило закупівлі до рекордних 5,4 мільйона барелів на день. Переговори щодо поставок у листопаді мають розпочатися в останній тиждень місяця, що ставить нові закупівлі в умови невизначеності.

"Індія повинна продовжувати купувати нафту з Росії, поки вона конкурентоспроможна. Індія повинна ігнорувати тарифні погрози США, оскільки їм немає кінця", – зазначив засновник Ініціативи з дослідження глобальної торгівлі Аджай Шрівастава.

Нью-Делі раніше заявляв, що закупівлі зумовлені необхідністю забезпечити енергією 1,4 мільярда людей, попри постійний тиск з боку Вашингтона.

Закон про "пекельні санкції" проти РФ

Президент США Дональд Трамп 19 вересня підписав закон покійного сенатора Ліндсі Грема, який надає право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.

Документ надає американському президентові право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають РФ обходити санкції. Ідеться, зокрема, про Китай, Індію та Туреччину.

Крім того, закон передбачає санкції проти російського "тіньового флоту" й посадовців і банків, а також продовження санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, МЗС Індії попередило офіційний Вашингтон, що намір ввести штрафні мита проти країн, які купують російську нафту, зашкодить двостороннім взаєминам і стабільності глобального ринку енергоносіїв.