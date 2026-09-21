Индия ищет альтернативу российской нефти из-за угрозы новых пошлин США – Вloomberg

Индия, третий по величине покупатель сырой нефти в мире, приобрела более половины своего импорта из России за последние месяцы из-за высоких цен и перебоев на Ближнем Востоке. Однако в последние дни переработчики начали искать альтернативные грузы на фоне угроз санкции США.

Как пишет Dilo, об этом сообщает В Loomberg со ссылкой на собственные источники.

Новый закон США предоставляет президенту право вводить тарифы против стран, покупающих российскую нефть, а ставки могут достигать 100%. В этот список входит Индия.

Падение импорта

Импорт из России уже уменьшился и может составить в среднем около 1,9 миллиона баррелей в день в сентябре, что является самым низким показателем с апреля. Как отмечают аналитики, заменить российские грузы индийским заводам будет сложно из-за объемов и высоких цен. В конце прошлой недели российская нефть Urals стоила около $133 за баррель, в то время как ближневосточные сорта Oman и Murban оказались более дорогими.

Проблемы с рынком и новыми контрактами

Индии требуется больше нефти из-за строительства нового НПЗ в Раджастане и расширения существующих заводов, что увеличило закупки до рекордных 5,4 миллиона баррелей в день. Переговоры по поставкам в ноябре должны начаться в последнюю неделю месяца, что ставит новые закупки в условиях неопределенности.

"Индия должна продолжать покупать нефть из России, пока она конкурентоспособна. Индия должна игнорировать тарифные угрозы США, поскольку им нет конца", – отметил основатель Инициативы по исследованию глобальной торговли Аджай Шривастава.

Нью-Дели ранее заявлял, что закупки обусловлены необходимостью обеспечить энергией 1,4 миллиарда человек, невзирая на постоянное давление со стороны Вашингтона.

Закон об "адских санкциях" против РФ

Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал закон покойного сенатора Линдси Грэма, который дает право вводить пошлины против стран, покупающих российские энергоносители.

Документ предоставляет американскому президенту право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих РФ обходить санкции. Речь идет, в частности, о Китае, Индии и Турции.

Кроме того, закон предусматривает санкции против российского "теневого флота" и чиновников и банков, а также продление санкций против Ирана.

Напомним, МИД Индии предупредил официальный Вашингтон, что намерение ввести штрафные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, повредит двусторонним взаимоотношениям и стабильности глобального рынка энергоносителей.