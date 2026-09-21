Бизнес призывает Раду срочно перенести запуск "еАкциза": какие причины называют

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине и "Укртабак" призывают Верховную Раду принять законопроект №15532. Документ предусматривает перенос запуска электронной прослеживаемости алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на 1 июля 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Бизнес просит принять перенос, поскольку участникам рынка нужно дополнительное время для подготовки к новым правилам. Речь идет о:

обеспечение работы компонентов системы "еАкциза";

интеграцию корпоративных ИТ-решений;

перестройку производственных и логистических процессов;

обучение работников;

тестирование движения продукции;

завершение разработки и тестирования государственных программных продуктов.

Участники рынка также заявляют, что по причине задержки с принятием законопроекта не могут полноценно планировать работу и приобретать акцизные марки на ноябрь 2026 года.

По подсчетам представителей табачной отрасли, из-за этого Государственный бюджет может недополучить 6,5 млрд. грн.

По словам ЕБА, новые требования охватят широкий спектр экономических операторов – от производителей и импортеров до дистрибьюторов, логистических компаний, оптовой и розничной торговли. Поэтому недостаточное время подготовки может создать риски для бесперебойного производства и поставки легальной продукции.

"Именно поэтому бизнес-ассоциации призывают Парламент не откладывать рассмотрение законопроекта №15532 и разрешить участникам рынка получить необходимый период для подготовки и обеспечить организованный переход к новой системе", - подчеркнули в Ассоциации.

Напомним, 4 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что запуск "еАкциза" могут повторно отсрочить из-за риска несвоевременной готовности Министерства цифровой трансформации.