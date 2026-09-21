- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Бизнес призывает Раду срочно перенести запуск "еАкциза": какие причины называют
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Американская торговая палата в Украине и "Укртабак" призывают Верховную Раду принять законопроект №15532. Документ предусматривает перенос запуска электронной прослеживаемости алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет на 1 июля 2027 года.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ЕБА.
Бизнес просит принять перенос, поскольку участникам рынка нужно дополнительное время для подготовки к новым правилам. Речь идет о:
- обеспечение работы компонентов системы "еАкциза";
- интеграцию корпоративных ИТ-решений;
- перестройку производственных и логистических процессов;
- обучение работников;
- тестирование движения продукции;
- завершение разработки и тестирования государственных программных продуктов.
Участники рынка также заявляют, что по причине задержки с принятием законопроекта не могут полноценно планировать работу и приобретать акцизные марки на ноябрь 2026 года.
По подсчетам представителей табачной отрасли, из-за этого Государственный бюджет может недополучить 6,5 млрд. грн.
По словам ЕБА, новые требования охватят широкий спектр экономических операторов – от производителей и импортеров до дистрибьюторов, логистических компаний, оптовой и розничной торговли. Поэтому недостаточное время подготовки может создать риски для бесперебойного производства и поставки легальной продукции.
"Именно поэтому бизнес-ассоциации призывают Парламент не откладывать рассмотрение законопроекта №15532 и разрешить участникам рынка получить необходимый период для подготовки и обеспечить организованный переход к новой системе", - подчеркнули в Ассоциации.
Напомним, 4 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что запуск "еАкциза" могут повторно отсрочить из-за риска несвоевременной готовности Министерства цифровой трансформации.