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Запуск системы "єАкциз" могут снова отсрочить: Гетманцев назвал причину

Е-акциз
Е-акциз должен заработать с 1 ноября 2026 года. / Минцифры

Запуск государственной системы электронной акцизной марки "еАкциз" могут повторно отсрочить из-за риска несвоевременной готовности Министерства цифровой трансформации.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Запуск "еАкциза" могут перенести

"Мы чувствуем, что Минцифры не сможет сделать это 1 ноября... Мы, безусловно, не будем подставлять бизнес и бюджет, и, наверное, нам придется переносить это все", –   подчеркнул он.

По словам Гетманцева, именно Министерство цифровой трансформации инициировало перенесение сроков запуска системы на 1 ноября и определяло график ее внедрения. В то же время, во время встреч с представителями бизнеса выяснилось, что программное обеспечение для тестирования до сих пор предоставлено не в полном объеме, а отдельные его модули работают с техническими недостатками.

Глава профильного парламентского комитета добавил, что народные депутаты ожидают от обновленной команды Минцифры четкого плана действий и конкретных предложений по поводу окончательных сроков полноценного запуска системы "еАкциз".

Об "еАкцизе"

Система обеспечит полный жизненный цикл электронной акцизной марки – от ее создания до учета и контроля использования, а также будет интегрироваться через API с информационными системами государственных органов и участников рынка.

По состоянию на 1 июля 2026 года к системе уже присоединились 434 крупнейших участника рынка. Кроме того, с 14 июля продолжается бета-тестирование сервисов по уплате акцизного налога, которое должно завершиться 11 октября.

Первоначально запуск "еАкциза" планировался ранее, однако в конце 2025 года Верховная Рада отсрочила его на 10 месяцев. Причинами стали техническая неготовность системы и обращение бизнеса, который просил уделить больше времени для подготовки к ее внедрению.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае сбоев или остановки работы системы "е-акциз" потери государственного бюджета могут достигать около 500 млн грн ежедневно.

Автор:
Ольга Опенько