"е-Акциз" не готов к запуску: потери бизнеса будут до 500 млн грн ежедневно

В случае сбоев или остановки работы системы е-Акциз потери государственного бюджета могут достигать около 500 млн грн ежедневно. Об этом заявили компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации во время экспертного обсуждения готовности системы к запуску.

Запуск "е-акциза" запланирован на 1 ноября 2026 года. В то же время, по оценкам бизнеса, система до сих пор не перешла в фазу стабилизации и не готова к полноценному функциональному тестированию. Постоянные технические доработки затрудняют подготовку участников рынка к ее внедрению.

На проблемах подчеркивают представители табачного, алкогольного рынков и розничной торговли. По данным Государственной налоговой службы Украины, в системе сейчас зарегистрировано только 0,5% розничного сегмента, хотя тестирование длится уже три месяца.

Бизнес поддерживает внедрение "е-Акциза" и участвует в тестировании, предоставляя обратную связь разработчикам. В то же время участники рынка указывают ряд критических технических и нормативных проблем, которые ставят под сомнение возможность запуска системы в определенные сроки.

Среди ключевых технических рисков – отсутствие стабильной технической документации. Несмотря на обещанную фиксацию с 1 января, бизнес продолжает получать новые релизы и изменения, что делает невозможным системную интеграцию и полноценное тестирование.

Также фиксируется неполная интеграция Единого реестра мест хранения. Часть объектов отсутствует или содержит некорректные данные, блокирующие тестирование ключевых процессов, включая перемещение продукции и обмен электронными акцизными документами.

Отдельной проблемой является отсутствие полноценного реестра производственного оборудования. Это делает невозможным создание электронных акцизных марок и даже тестирование печати кодов для продукции.

Критическим остается и состояние офлайн-решения. Хотя закон предусматривает возможность работы до 72 часов при сбое, техническая документация для такого режима была предоставлена только в конце февраля и не в полном объеме. Мобильные версии приложения до сих пор не готовы к использованию.

Кроме технических проблем бизнес обращает внимание на неурегулированность нормативной базы. Выявленные при тестировании несогласованности нуждаются в законодательных изменениях, однако соответствующий законопроект до сих пор не представлен. Это создает риск повторной доработки системы после ее технического запуска.

Участники рынка отмечают, что до 1 ноября система должна быть полностью функциональной, стабильной и протестированной, а законодательная база окончательно урегулирована.

Бизнес-сообщество призывает как можно быстрее завершить разработку системы и обеспечить возможность сквозного тестирования по всей цепи поставок.

Представители компаний также отмечают, что производителям необходимо не менее 10 месяцев полноценного тестирования после стабилизации системы, в то время как до запуска остается всего шесть месяцев.

Отдельно отмечается необходимость определения четкого алгоритма действий на случай сбоев в работе системы, а также просмотра сроков перехода с бумажных акцизных марок на электронные.

Участники обсуждения соглашаются, что успешный запуск "е-Акциза" возможен только при тесной координации между государством и бизнесом, а также своевременного устранения технических и нормативных барьеров.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.