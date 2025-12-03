Запланована подія 2

Запуск "е-Акциза" перенесли на 1 ноября 2026 года: что это значит для бизнеса

акциз
Бизнес получил 10 дополнительных месяцев на тестирование системы "Э-акциз". / Минцифры

Верховная Рада продлила период тестирования системы "е-Акциз" до 12 октября 2026 года. Система будет официально запущена уже с 1 ноября того же года, предоставляя бизнесу 10 месяцев для проверки полного функционала.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это совместное решение Минцифры и бизнеса. Такой стратегический шаг будет гарантировать максимально безопасный и стабильный запуск системы", - подчеркнул он.

Во время тестирования бизнес сможет:

  • настроить кассовые и складские программы;
  • научить команды работать с e-марками;
  • протестировать работу в реальных условиях

Ожидается, что "е-Акциз" станет основой для дальнейшей борьбы с теневыми схемами и усилит налоговые поступления в бюджет. Ежегодно государство теряет миллиарды из-за нелегального обращения алкоголя и табака.

Что известно об "е-Акцизе"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks.

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Ранее введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Правительство должно еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб