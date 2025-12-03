Запуск "е-Акцизу" перенесли на 1 листопада 2026 року: що це означає для бізнесу

Верховна Рада продовжила період тестування системи "е-Акциз" до 12 жовтня 2026 року. Система буде офіційно запущена вже з 1 листопада того ж року, надаючи бізнесу 10 місяців для перевірки повного функціоналу.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу. Такий стратегічний крок гарантуватиме максимально безпечний і стабільний запуск системи", - наголосив він.

Під час тестування бізнес зможе:

налаштувати касові та складські програми;

навчити команди працювати з e-марками;

протестувати роботу в реальних умовах.

Очікується, що "е-Акциз" стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет. Щороку держава втрачає мільярди через нелегальний обіг алкоголю й тютюну.

Що відомо про "е-Акциз"

В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.

Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.

Раніше запровадження електронних акцизних марок з 1 січня 2026 року було передбачено законом, прийнятим ще в червні 2023 року. Уряд мав ще рік тому ухвалити необхідні підзаконні акти та забезпечити тестування електронної системи з 1 березня 2025 року.