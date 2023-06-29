В Україні запровадять електронну акцизну марку: що передбачає закон, ухвалений Радою

Верховна Рада України 29 червня у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основні зміна в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Про це повідомив голова комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Як він підсумував, Е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

"контролювати" повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

В Раді розраховують, що створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання. Документ також, як запевняють нардепи, допоможе вирішити проблеми виробників.

"Система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки", — запевнив Гетманцев.

Електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду. Раніше виробники тютюнових виробів зазначали, що, вважають, що цей підхід не відповідає європейському законодавству .

Згідно з законопроєктом, така марка має містити інформацію про виробника або імпортера товару, місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром, обладнання для виробництва (для тютюнових виробів), вид продукції, код товару згідно з УКТ ЗЕД, власну назву і характеристики товару, суму сплаченого акцизного податку, режим оподаткування тощо.

Система буде складатися з двох частин:

Електронного кабінету користувача, який створюється автоматично в момент реєстрації; Реєстру акцизних електронних документів (Реєстр АЕД), який забезпечує створення, збирання, накопичення, обробку, захист, облік акцизних електронних документів та внесених змін до них, та забезпечення інформаційної взаємодії у режимі реального часу з іншими електронними інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

Всі суб’єкти господарювання , які працюють з підакцизними товарами, мають зареєструватися в системі .

З 1 січня 2025 року електронна система почне працювати на повну . Тому повністю скасують маркування звичайними марками акцизного податку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

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