Цінності лідера: як «Імперіал Тобако» впоралася з викликами війни та допомогла конкурентам

Голова правління «Імперіал Тобако Продакшн Україна» Галина Воробйова розповіла, як компанія впоралася з викликами війни, будувала комунікацію всередині команди для ефективної роботи бізнесу у воєнний час, а також про те, чого галузь очікує від держави для підтримки та розвитку своєї діяльності.

Який шлях пройшла ваша компанія від початку повномасштабного вторгнення і донині? З якими труднощами воєнного часу ви зіткнулися і як їх вирішували?

24 лютого 2022 року вся країна прокинулася від звуків вибухів. Наша фабрика працювала у нічну зміну, тож ми негайно почали евакуацію тих працівників, які були на виробництві. Безпека співробітників завжди була, є і буде нашим пріоритетом.

З початком війни ми зупинили роботу компанії через ризики для життя наших людей, але після оцінки ситуації вже 1 березня почали поступово відновлювати відвантажування продукції зі складу в Києві.

Водночас ми мали приблизно 250 млн сигарет готової продукції для експорту, яка на момент початку війни була в українських портах і виявилася заблокованою. У довоєнні часи наша фабрика виробляла значний обсяг продукції на експорт. Його частка у структурі виробництва становила 50%, а кількість країн, яким компанія постачала сигарети, фільтри та тютюнову сировину, налічувала понад 20.

Тоді нам вдалося підтвердити свій статус надійного партнера: автомобільним транспортом ми змогли перевезти продукцію у румунський порт Констанца, а також до Німеччини. Уже звідти продукція вирушила морем до покупця. Така операція тривала 2,5 місяці проти стандартної схеми у 30 днів.

Ви говорили про евакуацію співробітників. Це був єдиний випадок чи ви запроваджували інші програми для збереження життя працівників та робочих місць?

У перші місяці повномасштабної війни «Імперіал Тобако» провела евакуацію співробітників та їхніх сімей. Ми тричі вивозили охочих у безпечніші регіони України.

Були випадки, коли чоловіки, наприклад, залишалися на фабриці працювати, а їхні дружини з дітьми евакуювалися з нашою допомогою.

Як виклики воєнного часу вплинули на роботу компанії? Що змінилося у системі ведення бізнесу, у виробничих умовах?

Від 11 квітня ми почали поступово відновлювати виробництво для внутрішнього ринку. Труднощі насамперед були пов’язані з логістикою матеріалів для випуску продукції та питаннями безпеки працівників. Більшість матеріалів для виробництва сигарет імпортуються, але постачальники відмовлялися везти матеріали в Україну через ризики війни. Якщо відсутній хоча б один елемент для виготовлення сигарет, неможливо почати виробництво. Навіть якщо є всі матеріали, але немає, скажімо, розривної стрічки, виробництво не почнеться. Зібрати весь пакет компонентів було великим викликом. Компанії довелося шукати нових партнерів, розробляти нові логістичні маршрути та самостійно завозити матеріали в Україну.

Попри логістичні труднощі та безпекову ситуацію, нам вдалося відновити випуск усього асортименту і задовольнити ринковий попит.

На додаток нам вдалося запустити контрактне виробництво — випуск продукції для компанії «Філіп Морріс Україна», чия фабрика постраждала внаслідок російських обстрілів. Зважаючи на те, що через війну більша частина наших експортних замовлень була передана фабрикам компанії в інших країнах, ми мали потрібні потужності для випуску додаткових обсягів продукції. І хоча контрактне виробництво досить поширена модель співпраці у світі, для нас це унікальний досвід, який став можливим через критичні умови, в яких зараз перебуває країна.

Враховуючи поступове відновлення роботи з наближенням до довоєнних показників і взяття на себе додаткових зобов’язань, як ви напрацювали систему ефективного менеджменту? Чи мали дефіцит кадрів?

Загалом від «Імперіал Тобако» до лав ЗСУ пішов 41 працівник, з яких 25 є саме працівниками виробництва. Це немала частина виробничої команди. Але ми маємо місію, яка об’єднує колектив. Коли ми взяли на себе зобов’язання з випуску продукції для «Філіп Морріс Україна», виникла потреба додатково створити 70 робочих місць. Ми знайшли та підготували додатковий персонал, що допомогло нам виконати всі замовлення у повному обсязі.

У цей складний час зони відповідальності кожного працівника були збільшені для того, щоб наші співробітники підтримали та навчили на практиці нових робітників. До кваліфікаційних робіт залучили наш персонал, а роботи, які менше потребують специфічних знань, виконували нові працівники. Паралельно тривали програми підготовки. Також запровадили роботу менторів, які допомагали новим працівникам прямо на робочому місці.

Якщо місія була підґрунтям для об’єднання команди навколо однієї мети, то як ваші цінності та візія впливають на щоденну роботу компанії?

«Імперіал Тобако» є частиною міжнародної компанії Imperial Brands. Наші цінності, або, як ми їх називаємо, моделі поведінки, є спільними для всіх працівників, незалежно від країни та посади. Вони визначають нашу корпоративну культуру і допомагають нам досягати поставлених цілей. Орієнтуватися на споживача, співпрацювати заради мети, брати відповідальність упевнено, бути справжнім і поважати інших, будувати наше майбутнє — це наші ціннісні орієнтири, які нас об’єднують.

Говорячи про цінності, хочу сказати, що наша материнська компанія дуже підтримувала нас упродовж цього складного року. Зокрема, за ініціативи співробітників компанія створила Фонд допомоги працівникам в Україні (Ukraine Hardship Fund), чиє житло або здоров’я постраждали внаслідок війни. Наші закордонні колеги зібрали 85 тис. фунтів стерлінгів, а компанія подвоїла цю суму. За цей час допомогою фонду скористалися вже понад 30 українських працівників.

І, що дуже важливо, наша глобальна компанія має однозначну позицію щодо російського вторгнення. Вже на початку березня Imperial Brands повністю вийшла з ринку Росії, зупинивши всю виробничу і торгову діяльність у цій країні.

Орієнтуватися на споживача, співпрацювати заради мети, брати відповідальність упевнено, бути справжнім і поважати інших, будувати наше майбутнє — це наші ціннісні орієнтири, які нас об’єднують.

Які ще гуманітарні програми підтримує компанія? На чому вони сфокусовані?

Ми працюємо за кількома напрямами. Крім допомоги працівникам, які постраждали від російської агресії, ми всебічно підтримуємо наших співробітників, які захищають країну в лавах ЗСУ.

На додаток до цього за час війни «Імперіал Тобако» передала на потреби ЗСУ продукцію на понад 40 млн грн. Також ми є партнером благодійного фонду «Кран» — разом ми допомагаємо військовим проходити нейрореабілітацію після важких поранень. Наша співпраця з фондом триває вже п’ять років, адже війна почалася задовго до 24 лютого 2022 року.

Ми працюємо за кількома напрямами. Крім допомоги працівникам, які постраждали від російської агресії, ми всебічно підтримуємо наших співробітників, які захищають країну в лавах ЗСУ.

Що має зробити держава, щоб допомогти бізнесу відновити та розвинути галузь?

Україна стала на шлях євроінтеграції, я вважаю, що у порівняно короткій перспективі наша країна отримає членство в ЄС. Тому для нас як для бізнесу дуже важливим є впровадження європейського законодавства. Це нам дасть змогу виробляти продукцію для країн ЄС, збільшуючи надходження в Україну валютного виторгу від експорту. Одним із таких євроінтеграційних кроків є впровадження системи відстежування руху тютюнової продукції від виробника до точок роздрібної торгівлі Track & Trace.

На сьогодні у парламенті тривають обговорення щодо впровадження схожої системи, але на основі зчитування QR-коду — цей підхід не відповідає європейському законодавству. Ми очікуємо, що у ВРУ зрозуміють це і будуть послідовними у своїх рішеннях.

Ще одна суттєва проблема — обсяги нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні сягають 18% ринку. Через це тільки у 2022 році наша держава недоотримала 20,7 млрд грн. Щоб розв’язати проблему, необхідна системна та послідовна робота контрольних органів з викриття та закриття нелегальних виробництв та точок продажу — це те, чого сьогодні гостро потребує тютюнова галузь.

Які проєкти у майбутньому стануть пріоритетом для вашої компанії?

Зараз ми починаємо працювати над проєктом з модернізації тютюнового цеху, вартість якого 4 млн фунтів. Проєкт розрахований на 2,5-3 роки. Попри війну хочемо інвестувати у вдосконалення нашого виробництва. Віримо в те, що війна скоро закінчиться, тому продовжуємо працювати, тримати економічний фронт.