Ценности лидера: как «Империал Тобако» справилась с вызовами войны и помогла конкурентам

Председатель правления «Империал Тобако Продакшн Украина» Галина Воробьева рассказала, как справилась с вызовами войны, построила коммуникацию внутри команды для эффективной работы бизнеса в военное время, а также о том, чего отрасль ожидает от государства для поддержки и развития своей деятельности.

Какой путь прошла ваша компания с начала полномасштабного вторжения и по сей день? С какими трудностями военного времени вы столкнулись и как их решали?

24 февраля 2022 года вся страна очнулась от звуков взрывов. Наша фабрика работала в ночную смену, и мы немедленно начали эвакуацию тех работников, которые были на производстве. Безопасность сотрудников всегда была, есть и будет нашим приоритетом.

С началом войны мы остановили работу компании из-за рисков для жизни наших людей, но после оценки ситуации уже 1 марта начали постепенно возобновлять отгрузку продукции со склада в Киеве.

В то же время у нас было примерно 250 млн сигарет готовой продукции для экспорта, которая на момент начала войны была в украинских портах и оказалась заблокированной. В довоенное время наша фабрика производила значительный объем продукции на экспорт. Его доля в структуре производства составила 50%, а количество стран, которым компания поставляла сигареты, фильтры и табачное сырье, насчитывала более 20%.

Тогда нам удалось подтвердить свой статус надежного партнера: автомобильным транспортом мы смогли перевезти продукцию в румынский порт Констанца, а также в Германию. Уже оттуда продукция отправилась по морю к покупателю. Такая операция длилась 2,5 месяца против стандартной схемы в 30 дней.

Вы говорили об эвакуации сотрудников. Это был единственный случай или вы вводили другие программы для сохранения жизни работников и рабочих мест?

В первые месяцы полномасштабной войны Империал Тобако провела эвакуацию сотрудников и их семей. Мы трижды вывозили желающих в более безопасные регионы Украины.

Были случаи, когда мужчины, например, оставались на фабрике работать, а их жены с детьми были эвакуированы с нашей помощью.

Как вызовы военного времени повлияли на работу компании? Что изменилось в системе ведения бизнеса, в производственных условиях?

С 11 апреля мы начали постепенно возобновлять производство для внутреннего рынка. Затруднения, прежде всего, были связаны с логистикой материалов для выпуска продукции и вопросами безопасности работников. Большинство материалов для производства сигарет импортируются, но поставщики отказывались везти материалы в Украину из-за рисков войны. Если нет хотя бы одного элемента для изготовления сигарет, невозможно начать производство. Даже если есть все материалы, но нет, допустим, разрывной ленты, производство не начнется. Собрать весь пакет компонентов было большим вызовом. Компании пришлось искать новых партнеров, разрабатывать новые логистические маршруты и самостоятельно завозить материалы в Украину.

Несмотря на логистические трудности и ситуацию, нам удалось возобновить выпуск всего ассортимента и удовлетворить рыночный спрос.

Вдобавок нам удалось запустить контрактное производство — выпуск продукции для компании «Филипп Моррис Украина», чья фабрика пострадала в результате российских обстрелов. Ввиду того, что из-за войны большая часть наших экспортных заказов была передана фабрикам компании в других странах, мы имели нужные мощности для выпуска дополнительных объемов продукции. И хотя контрактное производство достаточно распространена модель сотрудничества в мире, для нас это уникальный опыт, ставший возможным из-за критических условий, в которых сейчас находится страна.

Учитывая постепенное возобновление работы с приближением к довоенным показателям и взятие на себя дополнительных обязательств, как вы наработали систему эффективного менеджмента? Имели ли дефицит кадров?

В общей сложности от «Империал Тобако» в ряды ВСУ ушел 41 работник, из которых 25 являются именно работниками производства. Это большая часть производственной команды. Но мы имеем миссию, объединяющую коллектив. Когда мы взяли на себя обязательства по выпуску продукции для Филипп Моррис Украина, возникла необходимость дополнительно создать 70 рабочих мест. Мы нашли и подготовили дополнительный персонал, который помог нам выполнить все заказы в полном объеме.

В это сложное время зоны ответственности каждого работника были увеличены, чтобы наши сотрудники поддержали и научили на практике новых рабочих. К квалификационным работам привлекли наш персонал, а работы, которые меньше нуждаются в специфических знаниях, выполняли новые работники. Параллельно шли программы подготовки. Также ввели работу менторов, которые помогали новым работникам прямо на рабочем месте.

Если миссия была основой для объединения команды вокруг одной цели, как ваши ценности и видение влияют на ежедневную работу компании?

"Империал Тобако" является частью международной компании Imperial Brands. Наши ценности, или, как мы их называем, модели поведения, общие для всех работников, независимо от страны и должности. Они определяют нашу корпоративную культуру и помогают нам добиваться поставленных целей. Ориентироваться на потребителя, сотрудничать ради цели, брать ответственность уверенно, быть настоящим и уважать других, строить наше будущее — это наши объединяющие нас ценностные ориентиры.

Говоря о ценностях, хочу сказать, что наша материнская компания очень поддерживала нас в течение этого сложного года. В частности, по инициативе сотрудников компания создала Фонд помощи работникам в Украине (Ukraine Hardship Fund), чье жилье или здоровье пострадали в результате войны. Наши зарубежные коллеги собрали 85 тысяч фунтов стерлингов, а компания удвоила эту сумму. За это время с помощью фонда воспользовались уже более 30 украинских работников.

И, что очень важно, наша глобальная компания имеет однозначную позицию по поводу российского вторжения. Уже в начале марта Imperial Brands полностью вышла на рынок России, остановив всю производственную и торговую деятельность в этой стране.

Ориентироваться на потребителя, сотрудничать ради цели, брать ответственность уверенно, быть настоящим и уважать других, строить наше будущее — это наши объединяющие нас ценностные ориентиры.

Какие гуманитарные программы поддерживает компания? На чем они сфокусированы?

Мы работаем по нескольким направлениям. Помимо помощи работникам, пострадавшим от российской агрессии, мы всесторонне поддерживаем наших сотрудников, защищающих страну в рядах ВСУ.

Вдобавок к этому за время войны «Империал Тобако» передала на нужды ВСУ продукцию более 40 млн грн. Также мы являемся партнером благотворительного фонда «Кран» — вместе мы помогаем военным проходить нейрореабилитацию после тяжелых ранений. Наше сотрудничество с фондом длится уже пять лет, ведь война началась задолго до 24 февраля 2022 года.

Мы работаем по нескольким направлениям. Помимо помощи работникам, пострадавшим от российской агрессии, мы всесторонне поддерживаем наших сотрудников, защищающих страну в рядах ВСУ.

Что должно сделать государство, чтобы помочь бизнесу восстановить и развить отрасль?

Украина стала на путь евроинтеграции, я считаю, что в сравнительно короткой перспективе наша страна обретет членство в ЕС. Поэтому для нас как для бизнеса очень важно внедрение европейского законодательства. Это нам позволит производить продукцию для стран ЕС, увеличивая поступление в Украину валютной выручки от экспорта. Одним из таких евроинтеграционных шагов является внедрение системы отслеживания движения табачной продукции от производителя к точкам розничной торговли Track & Trace.

На сегодняшний день в парламенте продолжаются обсуждения по внедрению подобной системы, но на основе считывания QR-кода — этот подход не соответствует европейскому законодательству. Мы ожидаем, что в ВРУ поймут это и будут последовательны в своих решениях.

Еще одна существенная проблема – объемы нелегальной торговли табачными изделиями в Украине достигают 18% рынка. Поэтому только в 2022 году наше государство недополучило 20,7 млрд грн. Чтобы решить проблему, необходима системная и последовательная работа контрольных органов по разоблачению и закрытию нелегальных производств и точек продаж — это то, в чем сегодня остро нуждается табачная отрасль.

Какие проекты в будущем станут приоритетом для вашей компании?

Сейчас мы начинаем работать над проектом модернизации табачного цеха, стоимость которого 4 млн фунтов. Проект рассчитан на 2,5–3 года. Несмотря на войну мы хотим инвестировать в совершенствование нашего производства. Верим в то, что война скоро закончится, потому продолжаем работать, держать экономический фронт.