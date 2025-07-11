В оточенні Зеленського розглядають заміну нинішньому керівництву НКЦПФР

В оточенні Президента України Володимира Зеленського розглядають можливість заміни нинішнього керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на чолі з Русланом Магомедовим.

Про це виданню Delo.ua повідомило поінформоване джерело у владі.

Причини можливої замінити керівництва НКЦПФР

Причина можливої заміни керівництва НКЦПФР – недостатній рівень професіоналізма персонально окремих членів Комісії.

"Основна проблема полягає в непрофесіоналізмі. Звідси – всі інші проблеми", – аргументує співрозмовник видання.

Згідно українського законодавства, голова і члени НКЦПФР призначаються Президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

За словами джерела Delo.ua, незадоволення якістю роботи керівництва НКЦПФР триває в оточенні українського президента вже близько півроку.

Звільнення має відбутися після того, як буде знайдено заміну нинішньому складу керівництва НКЦПФР.

"Проблема – в короткій лаві запасних", – пояснює ситуацію співрозмовник Delo.ua.

Нагадаємо, наразі НКЦПФР очолює Руслан Магомедов. До складу керівництва входять шестеро членів комісії: Юрій Бойко, Арсен Ільін, Юрій Шаповал, Ярослав Шляхов, Іраклій Барамія, Максим Лібанов. Нинішній склад керівництва НКЦПФР очолює Комісію з 2021 року.

За результатами восьмого перегляду програми Міжнародного валютного фонду щодо механізму розширеного фінансування України (EFF) на період 2023-2027 років, до кінця серпня має бути проведено аудит роботи керівництва НКЦПФР. Це є одним з "маяків" програми EFF, виконання якого забезпечить подальше фінансування України від МВФ.