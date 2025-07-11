Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,05

EUR

48,98

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В оточенні Зеленського розглядають заміну нинішньому керівництву НКЦПФР

Руслан Магомедов
Голова НКЦПФР Руслан Магомедов. Фото: nssmc.gov.ua

В оточенні Президента України Володимира Зеленського розглядають можливість заміни нинішнього керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на чолі з Русланом Магомедовим.

Про це виданню Delo.ua повідомило поінформоване джерело у владі.

Причини можливої замінити керівництва НКЦПФР

Причина можливої заміни керівництва НКЦПФР – недостатній рівень професіоналізма персонально окремих членів Комісії.

"Основна проблема полягає в непрофесіоналізмі. Звідси – всі інші проблеми",  аргументує співрозмовник видання.

Згідно українського законодавства, голова і члени НКЦПФР призначаються Президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів. 

За словами джерела Delo.ua, незадоволення якістю роботи керівництва НКЦПФР триває в оточенні українського президента вже близько півроку.

Звільнення має відбутися після того, як буде знайдено заміну нинішньому складу керівництва НКЦПФР.

"Проблема – в короткій лаві запасних",  пояснює ситуацію співрозмовник Delo.ua.

Нагадаємо, наразі НКЦПФР очолює Руслан Магомедов. До складу керівництва входять шестеро членів комісії: Юрій Бойко, Арсен Ільін, Юрій Шаповал, Ярослав Шляхов, Іраклій Барамія, Максим Лібанов. Нинішній склад керівництва НКЦПФР очолює Комісію з 2021 року.

За результатами восьмого перегляду програми Міжнародного валютного фонду щодо механізму розширеного фінансування України (EFF) на період 2023-2027 років, до кінця серпня має бути проведено аудит роботи керівництва НКЦПФР. Це є одним з "маяків" програми EFF, виконання якого забезпечить подальше фінансування України від МВФ.

Автор:
Руслан Кисляк