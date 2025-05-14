НКЦПФР хоче бути регулятором ринку віртуальних активів в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) подала 80 пропозицій та зауважень до законопроєкту № 10225-д щодо регулювання ринку віртуальних активів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що регулятор цілком підтримує розвиток ринку віртуальних активів через впровадження якісного законодавства, яке стимулюватиме інновації, забезпечуватиме захист інвесторів, прозорість учасників ринку та відповідність міжнародним стандартам.

НКЦПФР офіційно передала до Верховної Ради України 80 пропозицій та зауважень щодо законопроєкту № 10225-д.

Серед ключових пропозицій — визначення регулятора відповідно до стандартів MiCA, з урахуванням кращих міжнародних практик, де функцію регулювання виконує орган, що відповідає за ринки капіталу, тобто НКЦПФР.

Також пропонується заборонити автоматичний допуск на український ринок емітентів та провайдерів послуг (CASP) без національної авторизації, оскільки передбачені в законопроєкті юрисдикції не мають загальної заборони для резидентів держави-агресора бути емітентами токенів або бенефіціарами VASP.

Крім того, доопрацьовано пропозиції щодо регулювання смарт-контрактів і визначення контролю над засобами доступу до віртуальних активів, а також запропоновано розширити можливості використання токенів в операціях обміну на товари й послуги, що наразі не врегульовано в тексті законопроєкту.

"НКЦПФР активно долучається до процесу та підтримує ідею прийняття законопроєкту, і ми зацікавлені в тому, щоб він став дійсно дієвим, збалансованим і корисним для держави, бізнесу й громадян.Окремо підкреслюємо, що НКЦПФР не має жодного відношення до рішень щодо можливого зупинення чи блокування розгляду законопроєкту у Верховній Раді, оскільки не наділена такими повноваженнями", підкреслили у регуляторі.

Регулювання ринку криптовалют

24 квітня Комітет Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Законопроєкт передбачає, зокрема, зміну регулятора — якщо раніше передбачалося, що відповідальність буде покладено на Нацкомісію з цінних паперів, тепер, ймовірно, цю функцію виконає Національний банк України. Остаточне рішення, однак, залишатиметься за Кабінетом міністрів, і воно ще не узгоджене.

Також у законопроєкті пропонується спрощена класифікація віртуальних активів — їх поділять на три основні категорії. Такий підхід дозволить зменшити адміністративне навантаження як для держави, так і для користувачів.

Передбачено й спрощену процедуру ліцензування — наприклад, для компаній, які вже мають відповідні ліцензії в країнах з надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Додамо, що через відсутність регулювання ринку криптовалют Україна зазнала значних економічних втрат, а саме: 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярди доларів податкових надходжень.