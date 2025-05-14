НКЦБФР хочет быть регулятором рынка виртуальных активов в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) подала 80 предложений и замечаний к законопроекту № 10225-д по регулированию рынка виртуальных активов.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что регулятор полностью поддерживает развитие рынка виртуальных активов через внедрение качественного законодательства, стимулирующего инновации, обеспечивающую защиту инвесторов, прозрачность участников рынка и соответствие международным стандартам.

НКЦБФР официально передала в Верховную Раду Украины 80 предложений и замечаний по законопроекту № 10225-д.

Среди ключевых предложений – определение регулятора в соответствии со стандартами MiCA, с учетом лучших международных практик, где функцию регулирования выполняет орган, отвечающий за рынки капитала, то есть НКЦБФР.

Также предлагается запретить автоматический допуск на украинский рынок эмитентов и провайдеров услуг (CASP) без национальной авторизации, поскольку предусмотренные в законопроекте юрисдикции не имеют общего запрета резидентам государства-агрессора быть эмитентами токенов или бенефициарами VASP.

Кроме того, доработаны предложения по регулированию смарт-контрактов и определению контроля за средствами доступа к виртуальным активам, а также предложено расширить возможности использования токенов в операциях обмена на товары и услуги, которые пока не урегулированы в тексте законопроекта.

"НКЦБФР активно вовлекается в процесс и поддерживает идею принятия законопроекта, и мы заинтересованы в том, чтобы он стал действительно действенным, сбалансированным и полезным для государства, бизнеса и граждан. регуляторы.

Регулировка рынка криптовалют

24 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал до первого чтения доработанный законопроект о регулировании и налогообложении виртуальных активов.

Законопроект предусматривает, в частности, изменение регулятора — если раньше предполагалось, что ответственность будет возложена на Национальную комиссию по ценным бумагам, теперь, вероятно, эту функцию выполнит Национальный банк Украины. Окончательное решение, однако, будет оставаться за Кабинетом министров, и оно еще не согласовано.

Также в законопроекте предлагается упрощенная классификация виртуальных активов — их разделят на три основных категории.

Предусмотрена и упрощенная процедура лицензирование — например, для компаний, уже имеющих соответствующие лицензии в странах с надежным финансовым регулированием, в частности в Германии.