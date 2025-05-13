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Шаг к глобальным финансовым рынкам: Украина подала заявки на присоединение к меморандумам международной организации
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) шагнула к интеграции Украины в мировое финансовое сообщество — поданы заявки на присоединение к ММУ и Расширенному Многостороннему Меморандуму о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Шаги к международным финансовым стандартам
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая является членом Международной организации комиссий по ценным бумагам с 1996 года, до сих пор не являлась стороной ее ключевых международных меморандумов.
Принятие Закона Украины о трансформации Комиссии в феврале 2024 создало необходимые правовые условия для присоединения к ним. Это позволит регулятору обмениваться информацией с иностранными партнерами, усилить контроль над рынком и лучше защищать инвесторов.
"Это важный шаг к гармонизации украинского регулирования с международными стандартами, укреплению доверия и более глубокой интеграции Украины в глобальную финансовую систему", — подчеркивают в пресс-службе.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Всего в перечне находится более 433 scam-проектов.