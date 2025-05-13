Шаг к глобальным финансовым рынкам: Украина подала заявки на присоединение к меморандумам международной организации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) шагнула к интеграции Украины в мировое финансовое сообщество — поданы заявки на присоединение к ММУ и Расширенному Многостороннему Меморандуму о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Шаги к международным финансовым стандартам

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая является членом Международной организации комиссий по ценным бумагам с 1996 года, до сих пор не являлась стороной ее ключевых международных меморандумов.

Принятие Закона Украины о трансформации Комиссии в феврале 2024 создало необходимые правовые условия для присоединения к ним. Это позволит регулятору обмениваться информацией с иностранными партнерами, усилить контроль над рынком и лучше защищать инвесторов.

"Это важный шаг к гармонизации украинского регулирования с международными стандартами, укреплению доверия и более глубокой интеграции Украины в глобальную финансовую систему", — подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Всего в перечне находится более 433 scam-проектов.