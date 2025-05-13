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Крок до глобальних фінансових ринків: Україна подала заявки на приєднання до меморандумів міжнародної організації
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зробила крок до інтеграції України у світову фінансову спільноту — подано заявки на приєднання до Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння (MMoU) та Розширеного Багатостороннього Меморандуму про взаєморозуміння Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO).
Про це інформує пресслужба НКЦПФР.
Кроки до міжнародних фінансових стандартів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка є членом Міжнародної організації комісій з цінних паперів з 1996 року, до цього часу не була стороною її ключових міжнародних Меморандумів.
Прийняття Закону України про трансформацію Комісії у лютому 2024 року створило необхідні правові умови для приєднання до них. Це дозволить регулятору обмінюватися інформацією з іноземними партнерами, посилити контроль за ринком і краще захищати інвесторів.
"Це важливий крок до гармонізації українського регулювання з міжнародними стандартами, зміцнення довіри та глибшої інтеграції України у глобальну фінансову систему", - наголошують в пресслужбі.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 433 scam-проєкти.