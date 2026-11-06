НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2026 році: коли ціни почнуть знижуватися

Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%, а реальний ВВП скоротиться на 0,4%. Водночас у 2027 році ціновий тиск почне слабшати, а економіка повернеться до зростання. Згідно з жовтневим Інфляційним звітом НБУ, наприкінці 2028 року інфляція має сповільнитися до цільового рівня 5%, а економічне зростання прискоритися до 2,2%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Чому інфляція продовжить зростати у 2026 році

Основними чинниками прискорення інфляції залишатимуться подорожчання пального та зростання витрат бізнесу через руйнування виробничої й логістичної інфраструктури. Ці фактори впливатимуть на споживчі ціни як безпосередньо, так і через вторинні ефекти.

Додатковий інфляційний тиск наприкінці року може створити розширення бюджетних стимулів.

Однак уже у 2027 році НБУ очікує поступового послаблення цінового тиску. Цьому сприятимуть вичерпання ефектів від подорожчання пального, сповільнення зростання зарплат на тлі стриманої економічної активності та вплив монетарної політики.

Для стримування інфляції та підтримання привабливості гривневих заощаджень НБУ протягом липня-жовтня 2026 року підвищив облікову ставку з 15% до 16,5%.

Регулятор наголошує, що й надалі гнучко реагуватиме на зміну економічних ризиків. Під час ухвалення рішень враховуватимуться як стійкість інфляційного тиску, так і вплив слабкої економічної активності на динаміку цін.

Російські атаки стримують відновлення економіки

НБУ прогнозує скорочення реального ВВП України на 0,4% у 2026 році. Нарощування бюджетних витрат наприкінці року лише частково компенсує негативний вплив руйнування виробничих потужностей, енергетичних об'єктів та логістичної інфраструктури.

У 2027 році економіка може зрости на 0,4%. Основними драйверами стануть державні інвестиції в оборонну промисловість та відновлення критичної інфраструктури.

У 2028 році темпи зростання ВВП можуть прискоритися до 2,2%. Цьому сприятимуть пожвавлення споживчого попиту, збільшення врожаїв та активізація приватних інвестицій у разі зниження безпекових ризиків.

Водночас НБУ зауважує, що наслідки російських атак і надалі обмежуватимуть економічний потенціал країни.

Дефіцит кадрів підтримуватиме зростання зарплат

Попри послаблення ділової активності та зниження попиту підприємств на працівників, проблема нестачі робочої сили залишатиметься актуальною. Серед основних причин – мобілізація та міграція населення.

У прогнозі НБУ закладено чистий відплив населення на рівні близько 200 тисяч осіб щороку у 2026–2027 роках. Натомість у 2028 році регулятор очікує чистого повернення приблизно 100 тисяч мігрантів завдяки поступовому зниженню безпекових ризиків та поліпшенню економічної ситуації.

Дефіцит працівників продовжить підтримувати зростання заробітних плат, хоча його темпи поступово сповільнюватимуться. За оцінками НБУ, реальні зарплати у 2026 році збільшаться на 11,4%, а у 2027–2028 роках зростатимуть на 4–5% щороку.

Міжнародна допомога забезпечить фінансування бюджетного дефіциту

НБУ очікує, що дефіцит державного бюджету без урахування грантів у доходах становитиме близько 35% ВВП у 2026 році та зросте до 37% ВВП у 2027 році. У 2028 році показник має скоротитися до 20% ВВП.

Основним джерелом покриття бюджетних потреб залишатиметься міжнародна фінансова допомога. За прогнозом регулятора, пряме бюджетне фінансування становитиме близько $50 млрд у 2026 році, понад $52 млрд у 2027 році та $44 млрд у 2028 році.

Окремо прогноз передбачає надходження коштів у межах оборонної складової програми Ukraine Support Loan: понад $32 млрд у 2026 році та $37 млрд у 2027 році.

Завдяки міжнародній підтримці міжнародні резерви України наприкінці 2026 та 2027 років перевищуватимуть $62 млрд. У 2028 році вони, за прогнозом НБУ, становитимуть близько $57 млрд.

Наслідки російських атак: ВВП недоотримає 1,9 відсоткового пункту

Окрему увагу в Інфляційному звіті НБУ приділив економічним наслідкам посилення російських атак на підприємства та інфраструктуру, а також блокади портів.

За оцінками регулятора, сукупний негативний вплив цих факторів у третьому та четвертому кварталах 2026 року призведе до того, що реальний ВВП буде на 1,9 відсоткового пункту нижчим, ніж міг би бути за відсутності таких подій.

Водночас річна інфляція виявиться на 0,7 відсоткового пункту вищою, а втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть $6,6 млрд. Основною причиною стане скорочення експорту сільськогосподарської продукції.

Негативний вплив атак на економічну активність та ціни відчуватиметься і протягом 2027 року.

За таких умов НБУ планує зберігати достатньо жорсткі монетарні умови, щоб підтримувати попит на гривневі заощадження та стримувати інфляційні й курсові очікування.

НБУ використовує великі дані та штучний інтелект для прогнозування економіки

Ще однією темою жовтневого звіту стало використання великих даних та штучного інтелекту в монетарній політиці.

За даними НБУ, альтернативні джерела інформації допомагають компенсувати нестачу та затримки офіційної статистики, що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Зокрема, аналіз новин та синтетичні опитування дають змогу швидше відстежувати зміни настроїв бізнесу й населення.

Водночас нові технології не замінюють експертної оцінки. Регулятор перевіряє альтернативні індикатори за допомогою офіційних даних та використовує їх у процесі ухвалення рішень через систему макроекономічного прогнозування.

У НБУ вважають, що поєднання технологій та експертного аналізу дозволяє швидше виявляти економічні шоки, підвищувати ефективність монетарної політики та краще пояснювати її рішення.

Нагадаємо, номінальні ціни на продукти харчування в Україні майже вдвічі нижчі за середній рівень Європейського Союзу. Індекс вартості продуктів для України становить 52,2. Для порівняння, у Швейцарії індекс цін на продукти становить 189,2, в Ісландії — 183,6, Норвегії — 154,4, Люксембурзі — 134,9, а Данії — 128,4.