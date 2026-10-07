Інфляція, курс і резерви: НБУ назвав ключові тенденції економіки України

Національний банк зафіксував погіршення ділових настроїв та економічної активності в Україні у серпні-вересні на тлі посилення російських атак і блокади портів. Водночас інфляція прискорилася до 8,1%, а попит на валюту зріс, через що НБУ збільшив її продаж до $5,5 млрд у вересні.

Як пише Dilo, про це інформує НБУ.

Світова економіка

У країнах, які є основними торговельними партнерами України, економічне зростання дещо прискорилося. Водночас ризики його подальшого сповільнення залишаються.

Інфляційний тиск у світі посилився через високі ціни на енергоносії. Водночас із пікових значень вони дещо знизилися завдяки частковому відновленню поставок із Близького Сходу.

На тлі тривалого енергетичного шоку центральні банки країн світу дедалі більше схиляються до жорсткішої монетарної політики.

Інфляція в Україні прискорюється

В Україні споживча інфляція у серпні зросла до 8,1% у річному вимірі. Одним із ключових чинників стало подорожчання пального.

За оцінками НБУ, у вересні інфляція суттєво пришвидшилася. Зокрема, на ціни вплинули наслідки посилення російських атак.

Водночас погіршилися ділові настрої та економічна активність. Нові руйнування та блокада портів негативно позначилися на роботі підприємств.

Російські обстріли призвели до зупинки низки ключових металургійних підприємств. Блокада портів скоротила вантажообіг і стримувала активність у харчовій промисловості та видобутку металевих руд.

Жнива також тривали повільніше, ніж торік. Водночас висока врожайність свідчила про потенціал для збільшення обсягів виробництва.

Дефіцит бюджету залишається значним

У вересні дефіцит державного бюджету залишався високим. При цьому обсяги зовнішньої фінансової допомоги були меншими за очікувані.

Попри це, уряд зміг забезпечувати фінансування видатків, зокрема використовуючи кошти, накопичені в попередні періоди.

У серпні дефіцит торгівлі товарами скоротився. Водночас менші обсяги грантових надходжень призвели до розширення дефіциту поточного рахунку.

На цьому тлі міжнародні резерви України зменшилися, однак залишалися на високому рівні — $48,7 млрд станом на 1 вересня.

Гривневі активи стали привабливішими

Підвищення НБУ облікової ставки до 16% у вересні підтримало привабливість гривневих інструментів та попит на них.

За місяць обсяг строкових депозитів у гривні зріс на 3,2 млрд грн, а портфель гривневих облігацій внутрішньої державної позики — на 2,6 млрд грн.

Водночас значні потреби в імпорті, зокрема з боку оборонного сектору, та погіршення безпекової ситуації посилили попит на іноземну валюту.

Для балансування валютного ринку НБУ збільшив обсяги продажу валюти до $5,5 млрд у вересні.

Попри це, курс гривні залишався відносно стабільним і коливався у вузькому діапазоні. Середній офіційний курс гривні до долара майже не змінився, тоді як до євро гривня зміцнилася на 0,5% під впливом динаміки світових фінансових ринків.

Нагадаємо, раніше НБУ оновив правила статистичної звітності, змінивши структуру низки файлів, строки їх подання та перелік обов'язкових даних.