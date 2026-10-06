НБУ оштрафував "Свіфт Гарант" на 14,6 млн грн

Національний банк України оштрафував небанківську установу "Свіфт Гарант" на 14,6 млн грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Крім штрафу, компанія отримала письмове застереження та має усунути виявлені недоліки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Порушення виявили за результатами планової перевірки, яку Департамент інспектування НБУ проводив у лютому–квітні 2026 року, а також під час безвиїзного нагляду за діяльністю компанії.

Штраф у розмірі 14 629 344 грн застосували за порушення низки вимог закону "Про платіжні послуги" та нормативних актів НБУ. Вони стосуються, зокрема, авторизації надавачів платіжних послуг, системи управління, роботи з комерційними агентами, проведення платіжних операцій та зберігання таємниці надавача платіжних послуг.

Компанія повинна сплатити штраф протягом 14 календарних днів із моменту отримання рішення регулятора.

Окремо НБУ виніс "Свіфт Гарант" письмове застереження через порушення вимог до системи управління та подання статистичної звітності. Компанія має вжити заходів для недопущення таких порушень у майбутньому до 3 грудня 2026 року.

Рішення про застосування санкцій Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 5 жовтня.

Нагадаємо, раніше НБУ вже оштрафував "Свіфт Гарант" на 135,15 млн грн. Тоді регулятор виявив порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема під час управління ризиками та перевірки клієнтів.