UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,06

+0,07

EUR

50,48

--0,05

Наличный курс:

USD

45,01

44,89

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

НБУ оштрафовал "Свифт Гарант" на 14,6 млн грн

НБУ
НБУ оштрафовал "Свифт Гарант" на 14,6 млн. грн. / Depositphotos

Национальный банк Украины оштрафовал небанковское учреждение "Свифт Гарант" на 14,6 млн грн за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Кроме штрафа компания получила письменную оговорку и должна устранить выявленные недостатки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Нарушения выявили по результатам плановой проверки, которую Департамент инспектирования НБУ проводил в феврале-апреле 2026 года, а также при безвыездном надзоре за деятельностью компании.

Штраф в размере 14629344 грн применили за нарушение ряда требований закона "О платежных услугах" и нормативных актов НБУ. Они касаются, в частности, авторизации поставщиков платежных услуг, системы управления, работы с коммерческими агентами, проведения платежных операций и хранения тайны поставщика платежных услуг.

Компания должна заплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения решения регулятора.

Отдельно НБУ вынес "Свифт Гарант" письменную оговорку из-за нарушения требований к системе управления и представлению статистической отчетности. Компания должна принять меры по недопущению таких нарушений в будущем до 3 декабря 2026 года.

Решение о применении санкций Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 5 октября.

Напомним, ранее НБУ уже оштрафовал "Свифт Гарант" на 135,15 млн. грн. Тогда регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности, во время управления рисками и проверки клиентов.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности