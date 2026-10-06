- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
НБУ оштрафовал "Свифт Гарант" на 14,6 млн грн
Национальный банк Украины оштрафовал небанковское учреждение "Свифт Гарант" на 14,6 млн грн за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Кроме штрафа компания получила письменную оговорку и должна устранить выявленные недостатки.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.
Нарушения выявили по результатам плановой проверки, которую Департамент инспектирования НБУ проводил в феврале-апреле 2026 года, а также при безвыездном надзоре за деятельностью компании.
Штраф в размере 14629344 грн применили за нарушение ряда требований закона "О платежных услугах" и нормативных актов НБУ. Они касаются, в частности, авторизации поставщиков платежных услуг, системы управления, работы с коммерческими агентами, проведения платежных операций и хранения тайны поставщика платежных услуг.
Компания должна заплатить штраф в течение 14 календарных дней с момента получения решения регулятора.
Отдельно НБУ вынес "Свифт Гарант" письменную оговорку из-за нарушения требований к системе управления и представлению статистической отчетности. Компания должна принять меры по недопущению таких нарушений в будущем до 3 декабря 2026 года.
Решение о применении санкций Комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 5 октября.
Напомним, ранее НБУ уже оштрафовал "Свифт Гарант" на 135,15 млн. грн. Тогда регулятор выявил нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности, во время управления рисками и проверки клиентов.