Финкомпания судится с НБУ из-за штрафа за нарушение финмониторинга

Финансовая компания "Роял Финанс 1" обжаловала в суде штраф Национального банка на 391 тыс. грн, наложенный за нарушение требований в сфере финансового мониторинга. Регулятор заявил, что будет отстаивать законность своего решения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

НБУ оштрафовал компанию в июле 2026 года. Регулятор выявил ряд недостатков в том, как финкомпания организовала контроль за операциями и выполняла требования по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма.

В частности, Нацбанк заявил о ненадлежащем обновлении внутренних документов по финмониторингу и недостатках в применении риск-ориентированного подхода.

Претензии также касались работы ответственного за финмониторинг работника, формирования статистической отчетности и предоставления НБУ информации и документов по его запросам.

Отдельно регулятор указал, что компания ненадлежаще предоставила список клиентов с актуальной информацией, который НБУ спрашивал в рамках надзора.

Теперь правомерность штрафа должна быть оценена судом.

Напомним, в июле НБУ оштрафовал два банка и 19 небанковских учреждений за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Среди них была и "Роял Финанс 1", получившая штраф в 391 тыс. грн.

Добавим, еще в июне Нацбанк обязывал "Роял Финанс 1" устранить нарушения, связанные с непредоставлением регулятору в полном объеме запрашиваемой информации, пояснений и документов.