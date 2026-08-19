НБУ применил меры влияния к пяти финкомпаниям: одной аннулировали лицензию

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 августа 2026 года.

Регулятор распределил меры воздействия в зависимости от характера выявленных нарушений:

Отзыв лицензии и штраф: к ООО ФК "Гроувэй" применен штраф в размере 216 175 грн за нарушение требований к системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Отдельным решением регулятор отозвал у компании лицензию на деятельность из-за невыполнения предыдущего решения Комитета от 6 июля 2026 года.

Штрафы и оговорки: ООО ФК "Атлана" оштрафовано на 198 881 грн за неподачу информации и документов по требованию НБУ. ООО ФК "Финстайл" оштрафовано на 182 807,70 грн. за нарушение правил составления отчетности и отсутствие автоматизированного учета. Обе компании обязаны уплатить штрафы в течение месяца и устранить нарушения до 8 сентября 2026 года.