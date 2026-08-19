Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

+0,08

EUR

51,83

+0,02

Наличный курс:

USD

44,88

44,79

EUR

51,95

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ применил меры влияния к пяти финкомпаниям: одной аннулировали лицензию

НБУ
НБУ применил меры влияния к пяти финкомпаниям / Depositphotos

Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти небанковским финансовым компаниям из-за нарушения требований профильного законодательства, нормативов отчетности и осуществления рисковой деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 августа 2026 года.

К каким учреждениям и какие санкции применены

Регулятор распределил меры воздействия в зависимости от характера выявленных нарушений:

  • Отзыв лицензии и штраф: к ООО ФК "Гроувэй" применен штраф в размере 216 175 грн за нарушение требований к системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Отдельным решением регулятор отозвал у компании лицензию на деятельность из-за невыполнения предыдущего решения Комитета от 6 июля 2026 года.
  • Штрафы и оговорки: ООО ФК "Атлана" оштрафовано на 198 881 грн за неподачу информации и документов по требованию НБУ. ООО ФК "Финстайл" оштрафовано на 182 807,70 грн. за нарушение правил составления отчетности и отсутствие автоматизированного учета. Обе компании обязаны уплатить штрафы в течение месяца и устранить нарушения до 8 сентября 2026 года.
  • Остановка операций: для ООО "Профит Файненс" и ООО ФК "Эсаймент" приостановлено предоставление средств на условиях возвратной финансовой помощи до 17 августа 2027 года. Причиной стало осуществление рисковой деятельности, не имеющей экономической целесообразности и представляющей угрозу интересам клиентов и кредиторов.

Напомним, ранее НБУ обязал две финкомпании устранить нарушения из-за непредоставления документов регулятору. Меры воздействия были применены к ФК "Финако" и ФК "Атлан".

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности