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НБУ применил меры влияния к пяти финкомпаниям: одной аннулировали лицензию
Национальный банк Украины применил меры влияния к пяти небанковским финансовым компаниям из-за нарушения требований профильного законодательства, нормативов отчетности и осуществления рисковой деятельности.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 17 августа 2026 года.
К каким учреждениям и какие санкции применены
Регулятор распределил меры воздействия в зависимости от характера выявленных нарушений:
- Отзыв лицензии и штраф: к ООО ФК "Гроувэй" применен штраф в размере 216 175 грн за нарушение требований к системе корпоративного управления и внутреннего контроля. Отдельным решением регулятор отозвал у компании лицензию на деятельность из-за невыполнения предыдущего решения Комитета от 6 июля 2026 года.
- Штрафы и оговорки: ООО ФК "Атлана" оштрафовано на 198 881 грн за неподачу информации и документов по требованию НБУ. ООО ФК "Финстайл" оштрафовано на 182 807,70 грн. за нарушение правил составления отчетности и отсутствие автоматизированного учета. Обе компании обязаны уплатить штрафы в течение месяца и устранить нарушения до 8 сентября 2026 года.
- Остановка операций: для ООО "Профит Файненс" и ООО ФК "Эсаймент" приостановлено предоставление средств на условиях возвратной финансовой помощи до 17 августа 2027 года. Причиной стало осуществление рисковой деятельности, не имеющей экономической целесообразности и представляющей угрозу интересам клиентов и кредиторов.
Напомним, ранее НБУ обязал две финкомпании устранить нарушения из-за непредоставления документов регулятору. Меры воздействия были применены к ФК "Финако" и ФК "Атлан".