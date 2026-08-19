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НБУ застосував заходи впливу до п'яти фінкомпаній: одній анулювали ліцензію

НБУ
НБУ застосував заходи впливу до п'яти фінкомпаній / Depositphotos

Національний банк України застосував заходи впливу до п'яти небанківських фінансових компаній через порушення вимог профільного законодавства, нормативів звітності та здійснення ризикової діяльності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 серпня 2026 року.

До яких установ і які санкції застосовано

Регулятор розподілив заходи впливу залежно від характеру виявлених порушень:

  • Відкликання ліцензії та штраф: до ТОВ ФК "Гроувей" застосовано штраф у розмірі 216 175 грн за порушення вимог до системи корпоративного управління та внутрішнього контролю. Окремим рішенням регулятор відкликав у компанії ліцензію на діяльність через невиконання попереднього рішення Комітету від 6 липня 2026 року.
  • Штрафи та застереження: ТОВ ФК "Атлана" оштрафовано на 198 881 грн за неподання інформації та документів на вимогу НБУ. ТОВ ФК "Фінстайл" оштрафовано на 182 807,70 грн за порушення правил складання звітності та відсутність автоматизованого обліку. Обидві компанії зобов'язані сплатити штрафи протягом місяця та усунути порушення до 8 вересня 2026 року.
  • Зупинення операцій: для ТОВ "Профіт Файненс" та ТОВ ФК "Есаймент" зупинено надання коштів на умовах поворотної фінансової допомоги до 17 серпня 2027 року. Причиною стало здійснення ризикової діяльності, що не має економічної доцільності та становить загрозу для інтересів клієнтів і кредиторів.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав дві фінкомпанії усунути порушення через ненадання документів регулятору. Заходи впливу було застосовано до ФК "Фінако" та ФК "Атлана".

Автор:
Максим Кольц

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