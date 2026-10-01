Виробництво та експорт європейської сталі впали до історичних мінімумів

Експорт європейської сталі скоротився на одну п'яту, а її виробництво опустилося до історичних мінімумів через різке подорожчання енергоносіїв, американські мита та наслідки надлишкової пропозиції продукції з Китаю.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними європейської галузевої асоціації Eurofer, у першій половині 2026 року поставки сталі з ЄС до Сполучених Штатів упали на 29% порівняно з минулим роком через введення США 50-відсоткових мит на імпорт. Експорт до Туреччини, Індії та Китаю знизився щонайменше на 18%, оскільки європейські виробники програють конкуренцію дешевшій закордонній продукції.

Загальний обсяг експорту впав на 20%. Виробництво необробленої сталі в країнах блоку торік скоротилося на 3% — до 126 млн тонн, а за перші п'ять місяців цього року просіло ще на 1%, після чого продемонструвало незначне відновлення на 1,1% у травні.

Генеральний директор Eurofer Аксель Еггерт зазначив, що Європа є єдиним великим регіоном, який скорочує потужності з виплавки сталі, і галузь уже не повернеться до попередніх пікових показників 2015 року, коли виробництво досягало близько 155 млн тонн.

Виклики для європейських металургів

Європа посідає друге місце у світі за обсягами виробництва сталі, проте її частка становить лише 14% глобального ринку необробленої сталі, тоді як на Азію припадає майже три чверті. За даними World Steel, блок залишається четвертим за величиною регіоном-експортером після Китаю, Японії та Південної Кореї, але водночас є найбільшим імпортером.

Голова ради директорів ArcelorMittal Europe Герт Ван Пулворде заявив, що висока собівартість продукції в Європі робить металопродукцію для закордонних покупців, зокрема автоконцернів, надто дорогою для продажу за кордон. За його словами, якщо виробництво обмежиться внутрішнім ринком, споживачі просто заплатять більше, проте експорт залишається вкрай проблематичним.

Ситуацію ускладнює подорожчання енергоресурсів на тлі конфлікту на Близькому Сході — ціни на газ у Євросоюзі з початку року зросли на понад 140%.

Захисні заходи та перехід на «зелену» сталь

У липні Єврокомісія ввела торговельні квоти для підтримки галузі, а також включила металургію до механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), який вирівнює витрати закордонних постачальників із витратами європейських компаній на купівлю дозволів на викиди. Хоча Брюссель також застосував антидемпінгові мита до 90% на окремі китайські товари, це призвело до перенаправлення китайської продукції на інші світові ринки, де компанії з ЄС намагалися зберегти продажі.

Керівниця напряму чорної металургії неурядової організації Global Energy Monitor Астрід Грігсбі-Шульте підкреслила, що європейська промисловість не зможе конкурувати за масштабами з Китаєм чи Індією на застарілих вугільних доменних печах. На її думку, головною перевагою Європи є лідерство у виробництві екологічної сталі, оскільки на території ЄС зосереджена половина всіх розробок «зеленої» металургії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС суттєво скорочує квоти на імпорт сталі, зробивши виняток для України. Європейський Союз зменшує обсяги сталі, які торговельні партнери блоку можуть постачати за безмитним режимом. Нові правила захисту місцевої промисловості від надлишку дешевого імпорту, переважно з Китаю, набувають чинності в середу, 1 липня 2026 року, водночас для України передбачили особливі умови.