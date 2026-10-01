Тіньовий ринок вживаних авто: 20 млрд грн збитку, 2 тисячі авто продали за 1 гривню

Близько 92% ринку вживаних автомобілів в Україні перебуває в тіні, а його обсяг, за експертними оцінками, становить близько 20 млрд грн. За вісім місяців 2026 року 2026 автомобілів офіційно продали за 1 гривню, ще 84 тисячі — дешевше 50 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, попри перевірки та доручення контролюючим і правоохоронним органам, ситуація на ринку за останній рік практично не змінилася.

Гетманцев зазначив, що, за даними одного з маркетплейсів, серед 950 продавців автомобілів з ознаками тіньової діяльності лише на 16 автомобільних мереж припадає 35% усіх пропозицій продажу авто у 2026 році.

Окремою проблемою він назвав продаж машин за штучно заниженими цінами. За наведеними ним даними МВС, за січень-серпень 2026 року 2026 автомобілів продали за 1 гривню, ще 84 тисячі — менш ніж за 50 тис. грн.

Гетманцев закликав Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки перевіряти реальну вартість таких угод і повноту сплати податків.

Також він навів дані щодо окремих автомобільних мереж за перше півріччя 2026 року. За його інформацією, у Global Auto Logistic було розміщено 8784 оголошення, а 1039 автомобілів позначені як продані. Водночас у даних МВС, за його словами, відображався продаж 131 автомобіля, а сплачені податки становили 731 тис. грн.

У Boss Auto, за наведеними Гетманцевим даними, було 4485 оголошень і 511 позначених як продані автомобілі. Водночас у даних МВС він вказав три продані авто та 1,06 млн грн сплачених податків.

Щодо Pan American Гетманцев повідомив про 2880 оголошень і 139 автомобілів, позначених як продані. За його словами, у даних МВС продажів не було зафіксовано, а сума сплачених податків становила 31,7 тис. грн.

Гетманцев також заявив про використання ФОПів у схемах продажу автомобілів, коли через них можуть проходити значні обороти при мінімальній офіційній кількості продажів.

Додамо, у серпні найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На ці п’ять регіональних ринків припало 61% усіх продажів нових легковиків за місяць.