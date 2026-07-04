Бюджет щороку недоотримує до 2 млрд грн через дроблення бізнесу мереж суші

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що переважна більшість мереж суші в Україні можуть працювати через дроблення бізнесу на фізичних осіб-підприємців, щоб уникати сплати податку на додану вартість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на відеозвернення Гетманцева у YouTube.

За його словами, деякі мережі з мільярдними оборотами не оформлені як єдиний бізнес, хоча мають розвинений маркетинг, сайти для онлайн-замовлень та рекламу. Гетманцев вважає, що така модель дає змогу уникати сплати податків, зокрема ПДВ.

Як приклад він навів мережу "Osama Sushi", яка, за його даними, має 170 закладів у 91 місті та працює через 850 ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Минулого року мережа перерахувала до держбюджету 1,4 млн грн, роком раніше — 139 тис. грн, зазначив Гетманцев. Для порівняння, за його словами, добросовісні платники податків у цій сфері за вчетверо меншого обороту сплачують близько 210 млн грн на рік.

Втрати держави та місцевих громад від виплати зарплат у конвертах у цій мережі він оцінив у 368 млн грн на рік. За його даними, працівники офіційно декларують зарплату на рівні 8 тис. грн, тоді як середня зарплата сушиста в галузі становить 44,5 тис. грн. Загальні втрати від можливого ухилення від оподаткування "Osama Sushi" Гетманцев оцінив у 1,5-2 млрд грн на рік.

Ще одним прикладом він назвав мережу "SushiStory", раніше відому як "Суші Wok". Вона має 54 точки в Україні та, за даними голови комітету, використовує 162 ФОПи другої групи й три ФОПи третьої групи. Можливі втрати держави від її діяльності Гетманцев оцінив у 272,5 млн грн на рік.

Гетманцев повідомив, що вже звернувся до Бюро економічної безпеки та Державної податкової служби, передавши матеріали, чеки та фотофіксацію. Він вимагає провести перевірки та закликав представників ресторанного бізнесу відмовитися від практики дроблення.

Зауважимо, Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ.