Бюджет ежегодно недополучает до 2 млрд грн из-за дробления бизнеса сетей суши

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что подавляющее большинство сетей суши в Украине могут работать из-за дробления бизнеса на физических лиц-предпринимателей, чтобы избегать уплаты налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на видеообращение Гетманцева в YouTube.

По его словам, некоторые сети с миллиардными оборотами не оформлены как единый бизнес, хотя имеют развитый маркетинг, сайты онлайн-заказов и рекламу. Гетманцев считает, что такая модель позволяет избегать уплаты налогов, в том числе НДС.

В качестве примера он привел сеть "Osama Sushi", которая, по его данным, имеет 170 заведений в 91 городе и работает через 850 ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

В прошлом году сеть перечислила в госбюджет 1,4 млн грн, годом ранее – 139 тыс. грн, отметил Гетманцев. Для сравнения, по его словам, добросовестные налогоплательщики в этой сфере за вчетверо меньшего оборота платят около 210 млн. грн. в год.

Утраты государства и местных общин от выплаты зарплат в конвертах в этой сети он оценил в 368 млн грн в год. По его данным, работники официально декларируют зарплату на уровне 8 тыс. грн, в то время как средняя зарплата сушистая в отрасли составляет 44,5 тыс. грн. Общие потери от возможного ухода от налогообложения "Osama Sushi" Гетманцев оценил в 1,5-2 млрд грн в год.

Еще одним примером он назвал сеть "SushiStory", ранее известную как "Суши Wok". Она имеет 54 точки в Украине и, по данным председателя комитета, использует 162 ФЛП второй группы и три ФЛП третьей группы. Возможные потери государства от его деятельности Гетманцев оценил в 272,5 млн. грн. в год.

Гетманцев сообщил, что уже обратился в Бюро экономической безопасности и Государственную налоговую службу, передав материалы, чеки и фотофиксацию. Он требует провести проверку и призвал представителей ресторанного бизнеса отказаться от практики дробления.

Отметим, Государственная налоговая служба обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые из-за схемы " дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.