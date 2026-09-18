Продажі нових авто в Україні у серпні: названо найбільші регіональні ринки

У серпні найбільше нових легкових автомобілів в Україні придбали у Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На ці п’ять регіональних ринків припало 61% усіх продажів нових легковиків за місяць.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Нові авто в Україні

Найбільше нових автомобілів упродовж місяця придбали у столиці - 1621 авто.

Другу позицію посіла Київська область, де за серпень зареєстрували 555 нових легковиків.

У Дніпропетровській області обсяг продажів становив 307 автомобілів, у Львівській - 279, а в Одеській - 247 авто.

Таким чином, Київ та чотири області забезпечили понад половину всіх продажів нових легкових автомобілів на українському ринку у серпні.

Нагадаємо, за підсумками серпня внутрішні перепродажі авто скоротилися на 4,3% проти липня та на 6,4% у річному вимірі — до 71 154 легковиків. Volkswagen Passat залишався найпопулярнішою моделлю на внутрішньому вторинному ринку.