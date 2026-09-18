Найбільший у світі виробник продуктів харчування відреагував на націоналізацію своїх активів у РФ

Швейцарська корпорація Nestle, один з найбільших виробників продуктів харчування у світі, оцінює можливі варіанти дій у відповідь на рішення президента Росії Володимира Путіна ⁠про ‌передачу в тимчасове управління її російських активів.

Як пише Dilo, про це йдеться у заяві компанії.

Виробник кави Nescafe та шоколаду KitKat повідомив, що взяв до уваги рішення, оголошене указом Путіна, та оцінює ситуацію.

"Nestle має намір вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та забезпечення безперервності діяльності в інтересах усіх зацікавлених сторін, насамперед співробітників", - йдеться в заяві швейцарської компанії.

Путін 17 вересня підписав указ, яким передав в управління компанії Л.Є.В. Менеджмент російські активи Nestle, а також французького рітейлера Auchan і ТОВ Ле Монлід (колишній Leroy ‌Merlin).

Nestle в РФ

У середині серпня російські ЗМІ писали, посилаючись на джерела, що компанія "КС Логістика" попросила Володимира Путіна запровадити тимчасове управління у п'яти російських юрособах Nestle — і це "може стати першим етапом у процедурі зміни власника". Таке прохання було викликане "відсутністю планів щодо розширення потужностей та припиненням експорту вироблених у Росії товарів".

Загалом у Nestle у Росії шість виробничих майданчиків, розташованих у Калузької, Вологодській, Самарській та Володимирській областях, а також у Пермському та Краснодарському краї. На цих підприємствах випускають каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для тварин.

Nestle не вийшла з Росії після початку великої війни у ​​2022 році, однак обмежила свою діяльність: компанія зупинила інвестиції та припинила продаж деяких брендів (наприклад, KitKat та Nesquik), а також оголосила, що не планує отримувати прибуток у Росії.

Вартість російського бізнесу Nestle з урахуванням нерозподіленого прибутку становить 160-170 млрд руб (приблизно 1,88–2,00 мільярда доларів США).