Крупнейший в мире производитель продуктов питания отреагировал на национализацию своих активов в РФ

Швейцарская корпорация Nestle, один из крупнейших производителей продуктов питания в мире, оценивает возможные варианты действий в ответ на решение президента России Владимира Путина ⁠о ‌передаче во временное управление ее российских активов.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении компании.

Производитель кофе Nescafe и шоколада KitKat сообщил, что принял во внимание решение, оглашенное указом Путина, и оценивает ситуацию.

"Nestle намерена принять все необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников", - говорится в заявлении швейцарской компании.

Путин 17 сентября подписал указ, которым передал в управление компании Л.Е.В. Менеджмент российских активов Nestle, а также французского ритейлера Auchan и ООО Ле Монлид (бывший Leroy ‌Merlin).

Nestle в РФ

В середине августа российские СМИ писали, ссылаясь на источники, что компания "КС Логистика" попросила Владимира Путина ввести временное управление в пяти российских юрлицах Nestle - и это "может стать первым этапом в процедуре смены владельца". Такая просьба была вызвана "отсутствием планов по расширению мощностей и прекращению экспорта производимых в России товаров".

В Nestle в России шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской и Владимирской областях, а также в Пермском и Краснодарском крае. На этих предприятиях производят кофе, кондитерские изделия, детское питание и корма для животных.

Nestle не вышла из России после начала войны в 2022 году, однако ограничила свою деятельность: компания остановила инвестиции и прекратила продажу некоторых брендов (например, KitKat и Nesquik), а также объявила, что не планирует получать прибыль в России.

Стоимость российского бизнеса Nestle с учетом нераспределенной прибыли составляет 160–170 млрд руб (примерно 1,88–2,00 миллиарда долларов США).