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Импорт сыра в Украину сокращается: производители получили предпосылки для повышения цен

сыр
Цены на сыр в Украине могут измениться / Freepik

Украинские производители сыра смогли приспособиться к перебоям с логистикой, вызванным обстрелами. Продажи постепенно возобновляются, а сокращение импорта создает предпосылки к повышению цен.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Infagro.

Продажа сыров почти вернулась к уровню предыдущего месяца, а производители и торговые сети адаптировали работу к проблемам с доставкой.

Импорт сыров в Украину сокращается

По данным аналитиков, поставки импортного сыра сокращаются. Европейские поставщики учитывают риски, связанные с обстрелами, а рост цен в Европе снижает привлекательность поставок в Украину.

В августе импорт твердых и полужестких сыров был меньше, чем в июле. В то же время его объемы оставались значительно выше прошлогодних. Поставки белых сыров также превышали уровень в прошлом году.

Что происходит с ценами

На украинском рынке до сих пор есть значительные запасы импортного сыра, ранее завезенного. Поэтому отечественные производители пока имеют ограниченные возможности для повышения цен.

В сентябре базовые цены на традиционные сыры для дистрибьюторов в основном составляют 310–360 грн/кг. В то же время в магазинах стало меньше акционных предложений.

Это может создавать условия для пересмотра цен после длительного периода стабильности, если запасы импортной продукции будут сокращаться.

Экспорт украинского творога также остается ограниченным. В августе поставки полутвердого сыра за границу были примерно на треть меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В то же время, крупнейшие экспортеры ожидают оживления внешних продаж в ближайшее время.

Напомним, за первое полугодие импорт твердых и полужестких сыров в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В результате доля импортной продукции в этом сегменте превысила треть продаж.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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