Імпорт сиру в Україні скорочується: виробники отримали передумови для підвищення цін

Українські виробники сиру змогли пристосуватися до перебоїв із логістикою, викликаних обстрілами. Продажі поступово відновлюються, а скорочення імпорту створює передумови для підвищення цін.

Як пише Dilo, про це повідомляє Infagro.

Продажі сирів майже повернулися до рівня попереднього місяця, а виробники та торговельні мережі адаптували роботу до проблем із доставкою.

Імпорт сирів в Україну скорочується

За даними аналітиків, поставки імпортного сиру скорочуються. Європейські постачальники враховують ризики, пов'язані з обстрілами, а зростання цін у Європі зменшує привабливість поставок в Україну.

У серпні імпорт твердих і напівтвердих сирів був меншим, ніж у липні. Водночас його обсяги залишалися значно вищими за торішні. Поставки білих сирів також перевищували рівень минулого року.

Що відбувається з цінами

На українському ринку досі є значні запаси імпортного сиру, завезеного раніше. Через це вітчизняні виробники поки мають обмежені можливості для підвищення цін.

У вересні базові ціни на традиційні сири для дистриб'юторів переважно становлять 310–360 грн/кг. Водночас у магазинах стало менше акційних пропозицій.

Це може створювати умови для перегляду цін після тривалого періоду стабільності, якщо запаси імпортної продукції скорочуватимуться.

Експорт українського сиру також залишається обмеженим. У серпні поставки напівтвердого сиру за кордон були приблизно на третину меншими, ніж за аналогічний місяць минулого року. Водночас найбільші експортери очікують пожвавлення зовнішніх продажів найближчим часом.

Нагадаємо, за перше півріччя імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 27% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У результаті частка імпортної продукції в цьому сегменті перевищила третину продажів.