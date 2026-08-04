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Імпорт дешевих сирів із Польщі посилює кризу українських виробників

сир
Чому українські сировари скорочують виробництво / Depositphotos

Українська сирна галузь переживає один із найскладніших періодів за останні роки. У липні виробництво напівтвердих сирів скоротилося до мінімальних показників через слабкий сезонний попит, зростання імпорту дешевої європейської продукції та посилення конкуренції з боку польських виробників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Чому сировари скорочують виробництво

Щоб підтримати попит і втримати позиції на ринку, виробники активно вдавалися до акційних пропозицій та знижок. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, різкого підвищення цін на сир восени не прогнозується. Очікується, що підприємства радше скоротять кількість маркетингових акцій і зменшать розмір знижок, ніж переглядатимуть ціни, продовжуючи конкурувати з дешевою імпортною продукцією.

Однією з головних проблем для української сирної галузі залишається стрімке збільшення поставок сирів із Польщі. За даними польської статистики, експорт молочної продукції до України продовжує зростати, тоді як українські поставки до Польщі, навпаки, скорочуються. Така тенденція свідчить про поглиблення дисбалансу у двосторонній торгівлі.

За попередніми оцінками експертів, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні роки. Це ще раз підтверджує, що галузь перебуває під серйозним тиском через слабкий внутрішній попит і дедалі жорсткішу конкуренцію з боку імпортної продукції.

Нагадамєо, у першому півріччі 2026 року Україна імпортувала 23,4 тисяч тонн сирів загальною вартістю $141,3 млн. Це на понад 20% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Автор:
Ольга Опенько