НБУ дозволив небанківським сервісам більше валютних операцій: що зміниться для клієнтів

Національний банк розширив перелік валютних операцій, доступних через небанківських надавачів платіжних послуг. Їхні клієнти зможуть оплачувати покупки та послуги за кордоном, отримувати міжнародні перекази на гривневі рахунки, а український бізнес — приймати окремі платежі від іноземних клієнтів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Фізичні особи зможуть розраховуватися за товари, роботи та послуги за кордоном картками, випущеними до платіжних рахунків небанківських надавачів. Ліміт таких операцій становитиме 200 тис. грн в еквіваленті на календарний місяць.

Також на гривневі платіжні рахунки можна буде зараховувати перекази, відправлені з-за кордону в іноземній валюті. Перед зарахуванням кошти конвертуватимуть у гривню.

Йдеться як про перекази через міжнародні карткові системи, так і про прямі перекази із закордонних рахунків, зокрема через SWIFT.

Зміни стосуються і бізнесу. Українські підприємці та компанії, які користуються послугами небанківських надавачів, зможуть отримувати на гривневі рахунки оплату за товари та послуги від нерезидентів. Це стосується, зокрема, платежів картками та переказів із закордонних рахунків.

Нагадаємо, раніше НБУ авторизував 14 небанківських установ для надання послуг еквайрингу.