Еквайринг в Україні: НБУ повідомив про результати авторизації та подальші кроки

Національний банк України продовжує авторизацію небанківських надавачів послуг еквайрингу. Наразі 14 небанківських установ мають право надавати цю послугу, а закінчення встановленого строку 2 вересня не означає автоматичного припинення роботи компаній, які ще не завершили процедуру.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Авторизація еквайрингу триває

Платіжні установи та фінансові компанії, які надавали послугу з переказу коштів без відкриття рахунку та фактично здійснювали операції з ознаками еквайрингу, мали звернутися до НБУ для розширення своїх ліцензій. Це стосувалося компаній, які планували й надалі надавати такі послуги.

Хто отримав право на еквайринг

У 2026 році НБУ авторизував низку небанківських установ для надання послуг з еквайрингу.

Платіжні установи:

ТОВ "Розетка Пей";

ПрАТ "Запоріжзв’язоксервіс";

ТОВ "ПУ "Фін Пей";

ТОВ "Хостпей";

ТОВ "Українська платіжна система";

ТОВ "Універсальні платіжні рішення";

ТОВ "Європейська платіжна система".

Фінансові компанії:

ТОВ "МСБ Фінанс";

ТОВ "ФК "МПС";

ТОВ "Фінансова компанія "Артуа";

ТОВ "ФК МБК" - одночасно зі зміною статусу на платіжну установу.

Окрім цих компаній, право надавати послуги з еквайрингу з 2023 року мають ТОВ "НоваПей" та АТ "Укрпошта". У 2025 році до них приєдналося ТОВ "ПЦ Герц".

Таким чином, наразі на платіжному ринку України працюють 14 небанківських установ, які мають право надавати послуги з еквайрингу. Також такі послуги надає переважна більшість банків.

Інформація про надавачів платіжних послуг доступна в Реєстрі платіжної інфраструктури на сайті НБУ.

НБУ назвав основні проблеми під час авторизації

Регулятор зазначає, що продовжує взаємодію з учасниками платіжного ринку. Водночас швидкість розгляду заяв залежить від повноти та якості документів, які подають компанії, а також від того, наскільки оперативно вони усувають виявлені недоліки.

Надавачі платіжних послуг мали близько року для підготовки до нових вимог та приведення своєї діяльності у відповідність до законодавства.

Основними причинами, що ускладнюють для компаній безперешкодне розширення обсягу ліцензій, є:

невідповідність вимогам до структури власності;

наявність питань щодо ділової репутації та фінансового стану;

факти порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Платіжний ринок продовжує працювати

НБУ наголошує, що завершення строку авторизації 2 вересня 2026 року не означає автоматичного припинення роботи компаній, які не встигли завершити процедуру.

Після цієї дати регулятор оцінюватиме ситуацію щодо кожного учасника окремо та вирішуватиме, чи застосовувати заходи впливу.

Послуги на платіжному ринку продовжують надаватися. Перевірити статус надавача та обсяг його ліцензії можна в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ.

Нагадаємо, раніше НБУ вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.