НБУ дав небанківським компаніям більше часу на легалізацію еквайрингу: що змінилося

Національний банк України продовжив дедлайн для авторизації послуг еквайрингу (прийому платежів картками) до 2 вересня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

До цієї дати регулятор обіцяє не карати й не штрафувати небанківські платіжні компанії, які ще не встигли повністю завершити процедуру переоформлення документів за новими правилами.

Кого це стосується?

Послаблення діє не для всіх, а лише для тих компаній, які:

Вчасно подали повний пакет документів до НБУ.

повний пакет документів до НБУ. Виконали ключові вимоги попередніх постанов Нацбанку (зокрема, № 103 від серпня 2025 року та № 122 від вересня 2025 року), що стосувалися оновлених ознак еквайрингу та переходу фінансових компаній у статус платіжних установ без зупинки бізнесу.

Такі компанії мають право надалі в межах встановленого терміну надавати фінансову платіжну послугу здійснення еквайрингу платіжних інструментів без фіксації порушень та застосування заходів впливу за здійснення такої діяльності Національним банком.

Що таке еквайринг

Еквайринг — це банківська послуга, яка дає можливість бізнесу приймати безготівкові платежі від клієнтів за допомогою платіжних карток. Вона включає встановлення POS-терміналів або їх аналогів, обробку транзакцій, обмін даними між банками та зарахування коштів на рахунок підприємця.

Еквайринг поділяється на кілька типів:

Торговий еквайринг — для оплати в фізичних магазинах через POS-термінали.

Інтернет-еквайринг — для прийому платежів онлайн, на сайтах і в мобільних додатках.

Мобільний еквайринг — для прийому платежів за допомогою смартфонів і планшетів з кардрідерами.

Нагадаємо, Нацбанк вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, зокрема платіжних карток, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.