АМКУ визнав ПриватБанк монополістом на ринку еквайрингу, але закрив справу: причини

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав монопольне становище державного ПриватБанку на ринку послуг торгового еквайрингу, але закрив справу проти фінустанови, розпочату у 2021 році, через відсутність порушень.

про це йдеться у рішенні АМКУ.

Рішення АМКУ

Регулятор встановив, що застосування ПриватБанком єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству та обґрунтовується специфікою функціонування двох суміжних ринків – ринку емісії електронних платіжних засобів і ринку послуг торгового еквайрингу.

Зазначається, що частка ПриватБанку на ринку еквайрінгу з 2018 року по 2024 рік зросла з 62% до 64% з невеликим зниженням до 59% у 2021 році. При цьому частка Ощадбанку, який йде другим, за цей час зменшилася з 16,5% до 16,1%, а Райффайзен Банку, який йде третім, – з 9,2% до 6,6%.

Кількість POS-терміналів ПриватБанку з 2018 року по 2024 рік зросла зі 170,54 тис. до 316,08 тис.

АМКУ дослідив, що банк володів значною часткою на ринку емісії електронних платіжних засобів: з 55,3% у 2018 році вона трохи скоротилася до 53,7% у 2024 році.

АМКУ зазначив, що ПриватБанк підвищував та утримував ціни на рівні, що перевищує рівень суб’єктів господарювання (банків-еквайрів), які зазнають від нього значної конкуренції, з нарощуванням обсягів продажів та частки на ринку, що доводить його ринкову владу.

Регулятор не зміг довести, що ПриватБанк порушив законодавство щодо зловживання монопольним становищем на ринку торгового еквайрингу. Фінустанова встановлювала єдину плату за послуги без врахування типу платіжної операції, що могло б обмежити конкуренцію чи обмежити інтереси інших учасників. Тому АМКУ постановив закрити справу проти ПриватБанку.

"Завдяки ринковій владі, яка полягає в підвищенні плати за торговий еквайринг та її підтриманні на рівні, що перевищує рівень, обумовлений конкуренцією на ринку; невеликим часткам на ринку, які належать конкурентам, ПриватБанк не зазнавав значної конкуренції в період 2018–2024 років", – наголошує регулятор.

Реакція ПриватБанку

Після ретельного вивчення обставин справи встановлено, що застосування ПриватБанком єдиної плати за торговий еквайринг для внутрішньобанківських та міжбанківських платіжних операцій не суперечить законодавству та обґрунтовується специфікою функціонування двох суміжних ринків – ринку емісії електронних платіжних засобів і ринку послуг торгового еквайрингу, повідомили у пресслужбі фінустанови.

Відповідно до чинного законодавства, банки-еквайри включають комісію інтерчейндж до плати за еквайринг у розмірі, визначеному міжнародними платіжними системами (МПС) Visa та MasterCard.

У "ПриватБанку" зауважили, що за своєю суттю інтерчейндж є комісією, дохід від якої спрямовується на розвиток культури безготівкових платежів. Отримані кошти стимулюють банки збільшувати випуск карток, пропонувати кешбеки та акційні програми, а також впроваджувати інновації.

"Ми вітаємо рішення АМКУ у справі, яка тривала понад чотири роки і вважаємо його важливим сигналом для ринку, де здорова конкуренція сприяє інноваціям", – прокоментував закриття справи член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

Що таке еквайринг

Еквайринг — це банківська послуга, яка дає можливість бізнесу приймати безготівкові платежі від клієнтів за допомогою платіжних карток. Вона включає встановлення POS-терміналів або їх аналогів, обробку транзакцій, обмін даними між банками та зарахування коштів на рахунок підприємця.

Еквайринг поділяється на кілька типів:

Торговий еквайринг — для оплати в фізичних магазинах через POS-термінали.

Інтернет-еквайринг — для прийому платежів онлайн, на сайтах і в мобільних додатках.

Мобільний еквайринг — для прийому платежів за допомогою смартфонів і планшетів з кардрідерами.

Як працює еквайринг:

Оплата карткою — клієнт прикладає картку до терміналу або вводить її дані онлайн. Передача даних — термінал чи онлайн-система відправляє запит банку-еквайру. Перевірка банком-емітентом — банк, який випустив картку клієнта, перевіряє наявність коштів і підтверджує транзакцію. Підтвердження та зарахування — після успішної перевірки кошти резервуються, підтвердження надходить підприємцю, а гроші зараховуються на його рахунок.

