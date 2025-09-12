Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку: кого стосується

Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції десятьом банківським установам України щодо кешбек-програм.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Відсутність інформації про умови, обмеження чи винятки

У відомстві зауважують, що наразі банківський кешбек став одним із поширених інструментів стимулювання споживачів користуватися послугами певного банку, який має власні кешбек-програми, що функціонують як на постійній основі, так і в межах тимчасових маркетингових акцій.

Про пропозиції "кешбеку" споживачі дізнаються з мобільного додатку, реклами на офіційних вебсайтах, у соціальних мережах, тощо. Регулятор виявив випадки, коли такі повідомлення можуть не містити повної та/або точної інформації щодо умов, обмежень та винятків участі в зазначених програмах лояльності.

"Відсутність у таких повідомленнях чіткої інформації про умови, обмеження чи винятки участі в кешбек-програмах може вводити споживачів в оману, внаслідок чого споживач може його не отримати. Тому забезпечення належного інформування про умови кешбек-програм є необхідним для прийняття споживачами обґрунтованого рішення щодо участі в таких програмах", - наголошують в АМКУ.

Про які банки йде мова

З метою недопущення випадків введення споживачів в оману АМКУ пропонує банківським установам, а саме: АТ "Державний ощадний банк України"; АТ КБ "ПриватБанк"; АТ "Креді Агріколь Банк"; АТ "Південний"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Сенс Банк"; АТ "Універсал Банк"; АКБ "Індустріалбанк"; ПАТ "МТБ Банк" зазначати в наведених повідомленнях повну/точну/правдиву інформацію щодо умов участі в кешбек-програмах, зокрема в частині наявності обмежень та/або винятків.

На думку регулятора, така важлива інформація має поширюватися безпосередньо в тексті повідомлень, а у разі її великого обсягу банкам доцільно передбачати активне гіперпосилання або QR-код, за яким можливо здійснити перехід до конкретних умов, обмежень та/або винятків участі в таких програмах.

Також банкам доцільно зазначити в розділі, який стосується обмежень щодо участі в кешбек-програмах, інформацію, що розрахунки шляхом післяплати не підпадають під умови нарахування кешбеку (у разі наявності такої умови).

Окремо в АМКУ зазначили, що банківським установам слід поширювати в доступний спосіб інформацію про суб’єктів господарювання, у яких можна придбати товар/замовити послугу тощо та отримати кешбек.

Регулятор переконаний, що такі заходи сприятимуть забезпеченню добросовісної конкуренції на ринку банківських послуг.

Про результати розгляду рекомендацій банківські установи повинні повідомити АМКУ у 30-денний строк з дня їх отримання.

Нагадаємо, у липні 2025 року за програмою "Національний кешбек" держава виплатила українцям 507 млн грн за купівлю товарів вітчизняного виробництва.